Guardians of the Galaxy 3: Amazon-Star mit "unglaublichem" Auftritt in Marvel-Fortsetzung

Die nächste Schlüsselrolle der MCU-Fortsetzung Guardians of the Galaxy 3 wurde besetzt. Borat 2-Star Maria Bakalova schließt sich dem neuen Marvel-Blockbuster von James Gunn an.

Die Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy 3 sind längst abgeschlossen. Dennoch trudeln nach und nach weitere spannende Namen ein, deren Beteiligung bis dato noch nicht bekannt war. Erst letzte Woche berichteten wir, dass sich The Suicide Squad-Star Daniela Melchior der Marvel-Fortsetzung angeschlossen hat.

Am Wochenende kam der nächste vielversprechende Name dazu. Wie Deadline berichtet, gehört auch Maria Bakalova dem Cast des heiß erwarteten MCU-Films an. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn bestätigte ihre Beteiligung auf Twitter und teaserte ihre Rolle in Guardians of the Galaxy 3: "Maria Bakalova ist unglaublich."

Nach Amazon-Erfolg: Maria Bakalova taucht mit Guardians of the Galaxy 3 ins MCU ein

Um welche Rolle es sich dabei genau handelt, ist unklar. Deadline schreibt von einer Schlüsselrolle, was sich mit Gunns vorherigen Aussagen deckt. Der kreative Kopf hinter der Guardians-Reihe hat in der Vergangenheit angedeutet, das sich im Cast noch eine besondere Person mit einer besonderen Rolle versteckt.

© Netflix Maria Bakalova in The Bubble

Bakalova feierte vor zwei Jahren ihren Durchbruch bei dem Streaming-Dienst Amazon Prime. Dort stahl sie Sacha Baron Cohen in Borat 2: Anschluss Moviefilm die Show. Zuletzt war sie in der Hollywood-Satire The Bubble zu sehen, die von den Dreharbeiten eines Action-Blockbusters während der Corona-Pandemie erzählt.



Wann startet Guardians of the Galaxy im Kino?

Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Schon zuvor werden wir den chaotischen Marvel-Trupp in Thor 4: Love and Thunder (6. Juli 2022) und dem Guardians of the Galaxy Holiday Special (Dezember 2022) wiedersehen.

