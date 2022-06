Guardians of the Galaxy 3 bringt den coolsten The Suicide Squad-Star ins MCU

Seit Wochen spekulieren die Marvel-Fans, ob Kenau Reeves einen Auftritt in Guardians of the Galaxy 3 hat. Nun schließt sich ein The Suicide Squad-Star der Fortsetzung an.

Bevor James Gunn mit den Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy 3 angefangen hat, unternahm er einen Abstecher ins DC-Universum, um eine der abgefahrendste Comicverfilmung der letzten Jahre ins Kino zu bringen. The Suicide Squad war eine kompromissloser Action-Kracher mit grandiosem Cast.

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, werden wir die größte Entdeckung des Films bald auch im Marvel-Universum sehen: Daniela Melchior hat eine kleine Rolle in Guardians of the Galaxy 3 an Land gezogen. In The Suicide Squad war sie als Ratcatcher 2 zu sehen und beanspruchte den emotionalsten Moment für sich.

The Suicide Squad-Star Daniela Melchior schließt sich dem Cast von Guardians of the Galaxy 3 an

Im Internet gab es bereits Spekulationen, dass Melchior als Moondragon in Guardians of the Galaxy 3 auftauchen könnte. Laut Gunn spielt sie jedoch eine andere Rolle. Melchior ist nicht der einzige spannende Name, der in der Vergangenheit mit Guardians of the Galaxy 3 in Verbindung gebracht wurde. Auch Keanu Reeves taucht regelmäßig auf.

© Warner Bros. Daniela Melchior zusammen mit Idris Elba in The Suicide Squad

Ausgehend von dem Deadline-Berichtgehört der Star aus Matrix und John Wick nicht zum Cast der Fortsetzung. Dennoch soll es einen Schauspielnamen geben, dessen Guardians of the Galaxy 3-Engagement noch nicht enthüllt wurde. Wir dürfen gespannt sein, um wen es sich handelt. Nicht zuletzt sind exzellente Besetzungen ein Markenzeichen von Gunns Filmen.

Bis Guardians of the Galaxy 3 in den Kinos startet, vergeht noch etwas Zeit. Erst am 3. Mai 2023 kommt die heiß erwartete Fortsetzung in die Kinos. Zwei MCU-Auftritte der Guardians erwarten uns trotzdem noch dieses Jahr: Sowohl in Thor 4: Love and Thunder als auch im ersten Marvel-Holiday-Special ist die chaotische Truppe am Start.

Freut ihr euch auf Daniela Melchior in Guardians of the Galaxy 3?