Guardians of the Galaxy 3-Star packt aus: Für MCU-Rolle durchlebt er Qualen

Für seine Rolle als Bösewicht Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3 muss Will Poulter hart trainieren. Jetzt hat er von den Qualen für einen perfekten Körper berichtet.

Das Marvel Cinematic Universe stürzt seine Stars oftmals in einen heftigen Muskelkrieg. Um vor der Kamera perfekt gestählte Körper zu präsentieren, sind Monate des harten Trainings und noch strikterer Ernährung notwendig. Gerade Thor-Star Chris Hemsworth kann darüber wahrscheinlich schon ganze Bücher schreiben.

Auch Will Poulter, der im kommenden MCU-Sequel Guardians of the Galaxy Vol. 3 die Rolle des Bösewichts Adam Warlock spielt, hat jetzt von den körperlichen Qualen für den Blockbuster erzählt.

Neuer MCU-Star hatte eine harte Zeit wegen seiner Guardians of the Galaxy 3-Rolle

Laut Comic Book Resources hat Poulter in einem aktuellen Interview mit The Independent auch über seine Rolle in Guardians of the Galaxy 3 gesprochen. Dabei sprach der Schauspieler wieder einmal über die Qualen, durch die ein Star für die ideale Optik in einem solchen Blockbuster gehen muss:

Es war eine Menge Arbeit im Fitnessstudio und eine sehr, sehr spezifische Ernährung. Es ist manchmal nicht besonders zivilisiert. Massenweise Essen, das du nicht unbedingt zu dir nehmen willst. Und manchmal nicht genug Essen. Ich habe in den letzten Monaten eine Reihe verschiedener Diäten durchlaufen. Jetzt bin ich in einer Erhaltungsphase, was ganz nett ist.

Ich esse keine großen Mengen an Nahrung, um Masse zuzulegen und ich reduziere nicht. Ich halte nur mein Gewicht. Ich habe Phasen durchgemacht, in denen ich auf Essen geschaut und mich gefühlt habe, dass ich es nicht mal anschauen kann und dann blinzelst du und in der nächsten Minute willst du sogar Möbel essen, weil du so hungrig bist.

Auch das Sozialleben leidet natürlich unter so einem wechselhaften Trainings- und Ernährungsplan:

Die gesamte soziale Seite deines Lebens muss in den Hintergrund treten. Ich bin in einer Routine, die so starr ist, dass ich nicht in der Lage war, mit Freunden zum Abendessen auszugehen. Ich freue mich darauf, es wieder zu können.



In den Marvel-Comics ist Poulters Bösewicht Adam Warlock sehr stark, sehr schnell und sehr beweglich. Seine Ausdauer ist nahezu unerschöpflich. Zudem kann Energie und Materie manipulieren.

© Concorde/Marvel Will Poulter und Adam Warlock

Wann startet Guardians of the Galaxy 3 im Kino?

Wie der Schauspieler aus Filmen wie Detroit und Midsommar die Rolle des Antagonisten dann optisch ausfüllt, erfahren Fans spätestens ab dem 3. Mai 2023. Dann soll Guardians of the Galaxy 3 bei uns im Kino starten.



