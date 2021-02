Guardians of the Galaxy heilte Vin Diesel: Dank Groot hat er den Tod von Paul Walker verkraftet

Vor Guardians of the Galaxy hat Vin Diesel extrem um den verstorbenen Paul Walker getrauert. Ausgerechnet Diesels Rolle als schräges Baumwesen Groot hat dem Star neue Kraft gegeben.

In seinen Filmen spielt sich Vin Diesel meistens als testosterongeladener Muskelprotz in den Vordergrund. 2014 überraschte der Schauspieler aber, als er im Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy seine Stimme einem skurrilen Baumwesen verlieh, das immer nur denselben Satz von sich gibt.

Mittlerweile ist das "I am Groot" oder "Ich bin Groot" von Vin Diesel längst legendär und das Baumwesen gehört zu den beliebtesten Figuren des Stars.

Dabei war der Guardians of the Galaxy-Held für Diesel nicht nur eine Möglichkeit, sich eine schräge Abwechslung zu gönnen. Groot half dem Fast & Furious-Star auch aus einer schweren persönlichen Krise.

Guardians of the Galaxy hat Vin Diesel nach Paul Walkers Tod aus einem Loch gezogen

Im Interview mit Variety sprach der Schauspieler damals darüber, wie viel ihm die Arbeiten an Guardians of the Galaxy und die Sprechrolle von Groot bedeutet haben. Als Diesel der MCU-Figur seine Stimme geliehen hat, waren die Dreharbeiten zu Fast & Furious 7 nach dem Unfalltod von Paul Walker für einige Monate unterbrochen.

Das Treffen mit Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn für die Rolle beschreibt Vin Diesel als wertvollen Wendepunkt bei seiner Trauer um einen seiner besten Freunde:

Das war heilend für mich. Eine Figur zu spielen, die wiedergeboren sowie verjüngt werden kann und das Leben wie ein Baum verkörpert.

Auch James Gunn sprach gegenüber Variety über den damaligen Zustand von Diesel und wie ihm die Marvel-Figur geholfen hat:

Vin war in einem sehr sensiblen Zustand. Es war nicht lange, nachdem Paul starb. Ich denke, die Einfachheit von Groot, die Unschuld von Groot und die Kreativität von Groot waren eine große Erleichterung für Vin.

© Disney Baby Groot

Bevor die Guardians of the Galaxy-Reihe im Kino weitergeht, müssen sich MCU-Fans noch etwas gedulden. Der Drehstart ist für Mitte dieses Jahres geplant, bevor der Blockbuster 2023 veröffentlicht werden soll. Dabei wird für Guardians of the Galaxy 3 teilweise wohl auch eine Technologie aus The Mandalorian verwendet.

