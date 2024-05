Guy Ritchie dreht nach 13 Jahren offiziell Sherlock Holmes-Nachschub – aber anders, als ihr denkt

Guy Ritchies Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. haben nur zwei Teile hervorgebracht. Ganz fertig ist der Regisseur aber noch nicht mit dem komplizierten Ermittler.

Krimi-Ikone Sherlock Holmes aus der Feder von Arthur Conan Doyle ist weit über 100 Jahre alt, hat aber überhaupt kein Problem damit, ein modernes Publikum anzusprechen. Allein in diesem Jahrtausend lieferten die Sherlock-Serie der BBC und Guy Ritchies Filme Sherlock Holmes und Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten die besten Beweise dafür.

Nach 13 Jahren Pause macht Ritchie nun mit Sherlock weiter. Zur Enttäuschung von Robert Downey Jr.-Fans allerdings nicht mit seiner Version des cleveren Ermittlers. Ironischerweise ist "Junior" jedoch das passende Schlagwort.

Sherlock Holmes kehrt zurück – nach einer Verjüngungskur

Laut Variety gab Amazon Prime Video eine zunächst achtteilige Serie über Young Sherlock Holmes in Auftrag, dem der Romanautor Andy Lane ab 2010 acht Bände widmete. Die Titelrolle des jungen Ermittlers ging an Hero Fiennes Tiffin, der mit Ritchie schon an The Ministry of Ungentlemanly Warfare zusammengearbeitet hat und auch als junger Voldemort in den Harry Potter-Filmen zu sehen war.

Lionsgate Hero Fiennes Tiffin in The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Über seinen jungen Sherlock, der mit 19 Jahren noch recht unfertig und ungehobelt rüberkommt, sagte Regisseur Ritchie:

In Young Sherlock werden wir eine spannende neue Version des Ermittlers sehen, von dem alle glauben, ihn zu kennen. Und zwar auf eine Art, wie man es sich nie vorgestellt hat. Wir werden diesen enigmatischen Charakter aufbrechen, herausfinden wie er tickt, und herausbekommen wie er zum Genie wurden, das wir alle lieben.

Ritchie und Amazon sind natürlich nicht die ersten, die versuchen, Sherlock Holmes einem jüngeren Publikum schmackhaft zu machen. In den 80er Jahren kam der Film Das Geheimnis des verborgenen Tempels mit einem noch jüngeren Sherlock heraus und vor gar nicht allzu langer Zeit feierten Netflix und Stranger Things-Star Millie Bobby Brown mit dessen jüngerer Schwester Enola Holmes einen Erfolg.

Wer verbirgt sich hinter der Krimiserie über den jungen Sherlock Holmes?

Matthew Parkhill, der vor allem an den Serien Deep State und Rogue gearbeitet hat, übernimmt den Showrunner-Posten bei Young Sherlock Holmes und zählt neben Ritchie und Lane zu den Executive Producern. Motive Pictures und Amazon MGM Studios produzieren. Ein Start ist noch nicht bekannt.



