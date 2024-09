"Habe Angst": Constantine 2-Macher fürchtet sich aus einem ganz bestimmten Grund vor der Fantasy-Fortsetzung

Seit Jahren warten Fans auf die Fantasy-Horror-Fortsetzung Constantine 2 mit Keanu Reeves. Das Drehbuch ist bereits fertig. Doch der Produzent traut sich nicht, es zu lesen.

Kommt Constantine 2 wirklich noch? Die Gerüchteküche brodelt fleißig, doch so richtig will das Projekt nicht an Fahrt aufnehmen. Selbst die Updates von Hauptdarsteller Keanu Reeves machen nur bedingt Hoffnung. Denn handfeste Infos zur Fantasy-Horror-Fortsetzung sind rar gesät. Doch jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen.

Der Produzent Lorenzo di Bonaventura, der bereits beim ersten Teil an Bord war, verrät, dass nach mehreren Jahren endlich eine vollständige Version des Drehbuchs fertig ist. Die Geschichte von Constantine 2 wurde in gedruckte Buchstaben (oder zumindest eine PDF-Datei) gegossen. Jetzt kann es endlich losgehen, oder?

Constantine 2 mit Keanu Reeves ist in Arbeit, aber der Produzent traut sich nicht, das Drehbuch zu lesen

Nicht ganz: Wie di Bonaventura gegenüber Comic Book enthüllt, liegt das Drehbuch in seinem Posteingang, doch es gibt noch ein Problem:

Ich habe aber Angst, es zu lesen. Ich will so sehr, dass es gut ist. Vermutlich werde ich es irgendwann in den nächsten Tagen lesen. Wenn ich in einem Flugzeug sitze.

Die Sorge von di Bonaventura ist durchaus verständlich. So lange, wie sich Constantine 2 nun schon in Entwicklung befindet, sind die Erwartungen an das Projekt entsprechend hoch. Man bekommt nicht jeden Tag die Chance, eine von Keanu Reeves verkörperte Kultfigur zurückzubringen. Das darf nicht irgendeine Fortsetzung werden.

Bisher steht der Film zumindest unter keinem Zeitdruck. Weder wurde Constantine 2 offiziell angekündigt noch gibt es ein konkretes Startdatum, das von der Produktion auf Biegen und Brechen eingehalten werden muss. Das Drehbuch kann also noch mehrmals umgeschrieben werden, sodass alle Beteiligten zufrieden ist.

Zu diesen Beteiligten gehört neben Reeves und di Bonaventura u.a. Regisseur Francis Lawrence, der zuletzt vor allem im Hunger Games-Universum unterwegs war. Auch Stars wie Rachel Weisz, Tilda Swinton und Peter Stormare zeigten sich in der Vergangenheit offen für eine Rückkehr in den Fantasy-Horror-Kosmos aus dem Hause DC.

Heiß erwartete Fortsetzung mit Keanu Reeves: Wie realistisch ist Constantine 2 wirklich?

Diese zaghaften Updates mögen auf den ersten Blick ermüdend wirken. So nah wie jetzt waren wir aber noch nie an Constantine 2. Warner Bros. hat definitiv Interesse an der Fortsetzung. Mit ein bisschen Nostalgie und einer cleveren Story-Idee könnte hier ein Box-Office-Hit schlummern. Am Ende dürfte es eine Frage des Timings sein: Lässt sich der Dreh mit den vollen Terminkalendern von Reeves und Co. vereinen?