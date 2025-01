"Habe mich wie ein weinerliches Weichei verhalten“: Gerard Butler erklärt, warum die Dreharbeiten zu Criminal Squad 2 eine echte Tortur waren

Gerard Butler kehrt in Kürze mit seiner ekelhaftesten Rolle zurück ins Kino. Um erneut Nick O'Brien in Criminal Squad 2 zu verkörpern, stand er beim Dreh schreckliche Schmerzen durch.

Schmierig, brutal und absolut skrupellos: So ist "Big" Nick O'Brien, einer der zwei Hauptfiguren im Überraschungserfolg Criminal Squad von 2018. In wenigen Tagen wird Gerard Butler in seiner ekelhaften Rolle wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Die Rückkehr war für den Action-Star mit heftigen Schmerzen verbunden, wie er kürzlich im Interview erklärte.

Gerard Butler begann Criminal Squad 2-Dreh mit Verletzung: "War ziemlich hart"

Gegenüber Entertainment Weekly sagte Butler:

Ich machte eine seltsame Zeit durch, als wir mit dem Dreh begannen. Ich hatte eine intensive OP hinter mir und dann riss mir etwa einen Monat später komplett das Kreuzband. Und dann ging der Dreh los. [...] Ich war also generell nicht in der besten Verfassung, und es ist ein ziemlich anstrengender Film für den Körper. Ich drehte ihn mit [trotzdem] mit einem frisch angerissenen Kreuzband.

Schaut euch hier den Criminal Squad 2-Trailer an:

Criminal Squad 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Aufgrund seiner Schmerzen verwandelten sich die Dreharbeiten für Butler in eine ziemlich unangenehme Erfahrung:

Eigentlich sollte jetzt noch ein "aber" kommen, um noch etwas Positives zu sagen. Aber da gab es nichts Positives. Es war ein Alptraum! Und ich habe mich wie ein weinerliches Weichei verhalten.

Trotz Schmerzen und seiner angeblich "weinerlichen" Attitüde schaffte es Butler, den Dreh abzuschließen. Das Resultat sorgt in den ersten Kritiken bereits für Begeisterung. Womöglich liegt das an der authentisch grimmigen Miene des Hauptdarstellers.

Wann kommt Criminal Squad 2 ins Kino?

Criminal Squad 2 erscheint am 16. Januar 2025 in den deutschen Kinos. Einbrecher-Genie Donnie (O'Shea Jackson) hat darin längt Los Angeles verlassen und visiert einen Diamanten-Coup im französischen Nizza an. Aber dann steht plötzlich sein alter Bekannter Nick (Butler) vor seiner Tür. Die beiden ehemaligen Erzfeinde werden zu Komplizen.

