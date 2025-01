"Feuert aus allen Rohren": Kritiken feiern neuen Gerard Butler-Action-Kracher, auf den wir seit 7 Jahren warten

Gerard Butler kehrt mit einem heiß erwarteten Action-Sequel in Kürze ins Kino zurück. Ob sich der neue Film lohnt, verraten die ersten Kritiken.

Fans von Gerard Butler wissen, dass der Name des schottischen Darstellers meist pralle Action verspricht. Jetzt steht seine Rückkehr als Cop "Big Nick" im Kino bevor und die ersten Kritiken offenbaren, was uns im Sequel Criminal Squad 2 erwartet. Der Film hatte es zuletzt auf die Liste der meist erwarteten Filme 2025 geschafft.

Die Kritiken zu Gerard Butlers Criminal Squad 2 sind da

Vor sieben Jahren, also 2018, lieferte Christian Gudegast mit Criminal Squad (im Original: Den of Thieves) ein wendungsreiches Action-Spektakel ab, bei dem Gerard Butler als brutaler Polizei-Bluthund Nick O'Brien unerbittlich Jagd auf eine Bande Bankräuber machte. Nun kehrt Butler in seine Widerling-Rolle zurück und verfolgt den entkommenen Donnie (O’Shea Jackson Jr.) nach Europa, wo ein Diamanten-Coup neue Twists verspricht.

Criminal Squad 2 startet am 16. Januar 2025 in den deutschen Kinos. Wer will, kann sich vorab den ersten Teil bei Amazon Prime * oder WOW * ansehen. Die Kritiken zur Fortsetzung zeigen sich durchwachsen bis positiv, wie der Durchschnitt von 60/100 bei Metacritic oder die 72 Prozent bei Rotten Tomatoes zeigen.

So sieht das positive Review-Stimmungsbild zur Gerard Butler-Fortsetzung aus

Bei Variety lobt Owen Gleiberman die Inszenierung und Gerard Butler in der Action-Fortsetzung:

Gudegast ist bei aller Gleichgültigkeit gegenüber Plausibilität ein energetischer Filmemacher. Er hält das Handgemenge am Laufen und hat einen sechsten Sinn dafür, wie man Butlers glamourös zerzauste Version eines Dirty Harry meets Popeye Doyle meets einsamer Lethal Weapon-Wolf am besten zur Schau stellt.

Auch Barry Hertz bei Globe and Mail liebt die Rückkehr des Action-Stars:

In Gerard Butlers gesamtem Kino-Oeuvre gab es nie eine solch perfekte Ehe zwischen Schauspieler und Charakter, Mann und Name. Big Nick mag kein Wort Französisch verstehen, aber Butler ist einfach 'parfait'.

Chris Evangelista schreibt bei Slashfilm wiederum:

Criminal Squad fühlt sich weniger grob als der erste Film an, fast freundlicher. Zugleich gibt es aber immer noch eine widerliche, Energy-Drink-durchzogene Atmosphäre, die zum Charme des Films beiträgt. Das ist Junk-Food-Kino und manchmal hat man genau darauf Hunger.

Christian Zilko bescheinigt Teil 2 entgegen aller Erwartungen, einer der "unterhaltsamsten Neustarts des neuen Jahres" zu sein, und prophezeit der Criminal Squad-Reihe bei IndieWire sogar eine rosige Action-Zukunft:

Auch wenn niemand nach Criminal Squad 2 gefragt hat, könnte es jetzt schon Zeit sein, um die Daumen für Criminal Squad 3 zu drücken. Ich freue mich sogar noch mehr auf Criminal Squad 7. Butlers und Jacksons Frenemy-Dynamic feuert aus allen Rohren [...] und könnte zu einer Zukunft endloser Abenteuer auf beiden Seite des Gesetzes führen.

Nicht alle Kritiker:innen sind gänzlich überzeugt von Criminal Squad 2

Ein paar Kritikpunkte gibt es zu Gerard Butlers Rückkehr dann aber doch. Mae Abdulbaki schreibt bei Screen Rant beispielsweise:

Ein paar mehr Action-Szenen hätten dem Erzähltempo geholfen, immer wieder ausgebremst zu werden. Und genau wie sein Vorgängerfilm ist Criminal Squad 2 mit zweieinhalb Stunden Laufzeit viel zu lang. [...] Die Wartezeit auf den Raub zieht sich aufgebläht in die Länge.

Auch im Hollywood Reporter merkt Frank Scheck an:

Es gibt eine hervorragende Action-Squenz in dem Heist-Thriller. Leider passiert die orchestrierte Autoverfolgungsjagd/Schießerei, die in Tunneln und auf windigen Bergstraßen spielt, erst nach zirka 2 Stunden Laufzeit [...] und bis dahin verbringt man viel Zeit dabei die Charaktere beim luxuriösen Konsum von Croissants, Gelato und winzigen Kaffees in europäischer Umgebung zu beobachten.

Nächste Woche, ab dem 16. Januar 2025, könnt ihr euch im Kino selbst ein Bild von Gerard Butlers Action-Rückkehr machen.

