"Habe mir die Augen ausgeheult": Star von Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film ist jetzt schon überwältigt

Steven Spielberg steht mit einem neuen Science-Fiction-Film in den Startlöchern. Das Drehbuch brachte einen der Hauptdarsteller zum Weinen.

Steven Spielberg hat in seiner Karriere bereits zahlreiche großartige Filme abgeliefert, die an der Oberfläche stets für epische Popcorn-Unterhaltung sorgten, darunter jedoch immer auch tiefere Themen ansprachen und uns etwas über die Menschheit erzählten. Sein neuester Film soll dabei keine Ausnahme sein – denn ein Star geriet nun beim Sprechen über das Drehbuch ins Schwärmen.

The Madness-Star Colman Domingo hält neuen Steven Spielberg-Film für großartig

Wie The Madness-Star Colman Domingo, der eine Rolle in Spielbergs geplanten Sci-Fi-Film innehat, gegenüber Deadline verriet, sei das Drehbuch nicht weniger als "wunderschön":

Ich habe das Drehbuch gelesen und habe mir die Augen ausgeheult. Ich fand, es war eines der schönsten Drehbücher über unsere Menschlichkeit. Es war einfach der schönste Film über die Menschheit und ich habe wortwörtlich geweint, weil Steven Spielberg an die Möglichkeiten glaubt, die wir als menschliche Wesen sein können.

Worum es genau in Spielbergs Film gehen wird, ist noch nicht bekannt. Doch wissen wir bereits, dass UFOs darin vorkommen werden. Domingo verriet darüber hinaus gegenüber Deadline: "Ihr wisst, dass Steven sich immer für den Mond und die Sterne interessiert, also ist es das, was ich euch sagen kann." Auf die Frage, ob er darin womöglich in die Rolle eines Astronauten schlüpft, antwortete er: "Möglicherweise."

Das Drehbuch des Films stammt aus der Feder von David Koepp, der bereits für die Skripte der Spielberg-Klassiker Jurassic Park und Krieg der Welten verantwortlich zeichnete. Neben Colman Domingo stehen unter anderem Emily Blunt (Oppenheimer), Josh O'Connor (Challengers), Colin Firth (Kingsman: The Secret Service) und Eve Hewson (Sie weiß von dir) für das Sci-Fi-Projekt vor der Kamera.

Wann kommt der "wunderschöne" Sci-Fi-Film von Steven Spielberg?

Spielbergs noch unbetitelter Sci-Fi-Film soll hierzulande am 14. Mai 2026 in die Kinos einziehen. In den USA startet er einen Tag später auf der großen Leinwand.

