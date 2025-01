"Seine Filme haben bereits den Test der Zeit bestanden und werden es immer tun": Steven Spielberg ehrt David Lynch, der für ihn seine letzte Rolle spielte

Filmlegende David Lynch ist gestorben. Zum Tod des Regisseurs äußerte sich auch Kollege Steven Spielberg, der das Glück hatte, noch mit Lynch zu arbeiten.

Gestern erreichte uns die Nachricht, dass David Lynch im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Unzählige Fans und Kolleg:innen gedenken derzeit dem Regisseur von Twin Peaks, Blue Velvet und Mulholland Drive. Dazu gehört auch Steven Spielberg.

Beide Regisseure entstammen derselben Generation (und wurden 1946 geboren), aber ihre Wege haben sich bis vor kurzem nicht dauerhaft gekreuzt. Das änderte sich erst, als Spielberg seinen autobiografischen Film Die Fabelmans (2022) verwirklichte. Im Finale des Films über Spielbergs Jugend trat David Lynch selbst vor die Kamera, um einen anderen Meisterregisseur zu spielen. In einem Statement ehrte Spielberg den Verstorbenen.

"Ich habe Davids Filme geliebt": Steven Spielberg ehrt David Lynch

In seinem Statement (via Variety ) stellte Spielberg zunächst heraus, welche Bedeutung David Lynch für ihn als Filmemacher und Zuschauer einnimmt:

Ich habe Davids Filme geliebt. Blue Velvet, Mulholland Drive und Der Elefantenmensch definierten ihn als einzigartigen, visionären Träumer, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten.

In Die Fabelmans spielt David Lynch die Rolle des legendären Regisseurs John Ford (Der schwarze Falke, Der Mann, der Liberty Valance erschoss). Im Finale trifft Spielbergs Alter Ego Sammy Fabelman auf die grummelige Regielegende, die ihm einen wichtigen Tipp für seine zukünftige Laufbahn gibt. Ausgestattet mit einer Augenklappe, sieht Lynch dem realen John Ford erstaunlich ähnlich – und tut sein Übriges für die Aufbruchsstimmung am Ende des Familiendramas.



Für Spielberg war es eine Gelegenheit, eines seiner Idole zu inszenieren:

Ich lernte David kennen, als er John Ford in Die Fabelmans spielte. Hier war einer meiner Helden – David Lynch – der einen meiner Helden spielte. Es war surreal und wirkte wie eine Szene aus einem von Davids eigenen Filmen.

Auch interessant:

Spielberg über Lynch: "Seine Filme haben bereits den Test der Zeit bestanden"

Dabei war es Spielberg nicht leichtgefallen, Lynch zur Teilnahme am Film zu überzeugen. Wie er gegenüber Vanity Fair verriet, schaffte er es erst dank der Vermittlung von Lynch-Stammdarstellerin und Jurassic Park-Ikone Laura Dern, den Regiemeister vor die Kamera zu locken. Lynch hatte nämlich große Bedenken, ob er der Aufgabe gerecht werden könnte.

So konnte Spielberg David Lynch in seiner letzten Rolle vor der Kamera verewigen. In seinem Statement schreibt Spielberg weiter:



Die Welt wird eine so originelle und einzigartige Stimme vermissen. Seine Filme haben bereits den Test der Zeit bestanden und werden es immer tun.

Wer Die Fabelmans nachholen will, kann den Film bei Amazon Prime Video im Abonnement schauen oder bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern erwerben.