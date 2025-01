"Habe sie die ganze Zeit fertig gemacht": Mark Wahlberg musste sich nach Action-Thriller-Dreh bei Co-Stars entschuldigen

Im Februar kommt ein neuer Action-Thriller von Mel Gibson ins Kino, in dem Mark Wahlberg einen psychopathischen Killer spielt. Beim Dreh war er so in der Rolle versunken, dass seine Co-Stars leiden mussten.

Fast 10 Jahre nach Hacksaw Ridge meldet sich Mel Gibson in wenigen Wochen als Regisseur im Kino zurück. Mit Flight Risk hat er einen kleineren Action-Thriller gedreht, der kaum länger als 90 Minuten ist und mit Mark Wahlberg (Shooter) in einer der Hauptrollen daherkommt. Im ersten Trailer zum Film wurde schon deutlich, dass der Star in Gibsons aktueller Regiearbeit einen fiesen Psycho spielt. Anscheinend hat sich Wahlberg aber so sehr in seinen Part eingegraben, dass der Dreh für seine Co-Stars zur Belastungsprobe wurde. Mark Wahlberg hat Action-Thriller-Rolle etwas zu ernst genommen Im kommenden Film von Gibson spielt der Star einen Pilot namens Daryl, der sich als Auftragskiller entpuppt. An Bord des Flugzeugs befindet sich nämlich die FBI-Agentin Madolyn (Michelle Dockery), die den Informanten Winston (Topher Grace) für eine Aussage gegen die kriminelle Moretti-Familie nach New York eskortieren soll. Wahlbergs Charakter soll ihn zum Schweigen bringen. Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Flight Risk: Flight Risk - Trailer (Deutsch) HD Schon in der Vorschau kommt Wahlbergs Charakter herrlich durchgeknallt rüber. Anscheinend hat der Star seine Psychopathen-Rolle am Set so ernst genommen, dass sein Verhalten aus dem Ruder gelaufen ist. Im People -Interview erklärte er dazu: Ich war die ganze Zeit in dieser Rolle gefangen. Wenn wir also nicht filmten, war ich entweder alleine in der Ecke oder ich ging einfach zurück in meine kleine Umkleidekabine und saß einfach da. Ich war der Typ, der ständig auf [den anderen Figuren] herumhackte, sie fertig machte und sie die ganze Zeit vom hinteren Teil des Flugzeugs ärgerte. Ich habe mich am Ende entschuldigt, weil ich nicht sehr engagiert war außerhalb der Kamera oder außerhalb der Dreharbeiten, denn ich befand mich nur an [diesem] mentalen Ort. Zum Glück mussten Wahlbergs Co-Stars diese extreme Situation nicht allzu lange ertragen. Der Dreh von Flight Risk soll nur 22 Tage umfasst haben, was vergleichsweise kurz ist.

Wann startet Flight Risk im Kino? Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, müsst ihr euch nur noch bis zum 20. Februar 2025 gedulden. Dann startet Flight Risk mit Mark Wahlberg in den deutschen Kinos. Als nächstes will Gibson übrigens das lange geplante Sequel zu Die Passion Christi drehen. Ein Produktionsstart für Teil 2 steht aber noch nicht fest.