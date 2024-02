Härter als Game of Thrones: Maisie Williams brach beim Dreh ihrer neuen Serie in Tränen aus

Game of Thrones-Star Maisie Williams ist bald in der Serie The New Look zu sehen. Der Dreh einer extrem emotionalen Szene brachte sie an ihre Grenzen.

Beim Dreh ihrer kommenden Dramaserie The New Look über den Mode-Designer Christian Dior konnte sie ihre Tränen dennoch nicht zurückhalten. Und zwar dank einer Szene, bei der absolut kein Fehler passieren durfte.

Die Apple TV+-Serie The New Look dreht sich neben Christian Dior (Ben Mendelsohn) auch um dessen Schwester Catherine, die während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Ravensbrück interniert war. Wie ein Collider -Interview enthüllt, wurden Williams Figur zu Beginn ihrer Gefangenschaft die Haare geschoren. Die Schauspielerin erzählt: Es war eine surreale Erfahrung. Ich dachte an die [KZ-Insassinnen]. Ich überlegte, dass bei allen Geschichten über die Lager das Haareschneiden wohl noch die am wenigsten erschreckende Situation war, die passieren konnte. Also versuchte ich, ich ruhig zu bleiben.

Schaut euch hier den Trailer zu The New Look an: The New Look - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der grausige Hintergrund der Szene und der emotional aufgeladene Verlust ihrer Haare brachten Maisie Williams aber schließlich an ihre Grenzen. Hinzu kam, dass beim Dreh der Sequenz alles auf Anhieb klappen musste: Schließlich ließ sich die Szene nicht wiederholen, sobald die Haare einmal abgeschoren waren. Als die Klappe fiel, konnte der Star seine Tränen nicht mehr zurückhalten: Es war noch aufregender für Hairstylistin Cecile [Marchione], die mir in die Szene die Haare schnitt. Die Schere ging ständig kaputt und danach sahen meine Haare völlig verrückt aus. Wir wussten, wie auch immer die Frisur ausfallen würde, sie musste so blieben. Danach sagte sie 'Es tut mir so leid', und ich bin in Tränen ausgebrochen.

Sie habe sich allerdings schnell vom Dreh der mitreißenden Szene erholt, wie Williams erklärt. Ob sich der emotionale Gehalt auch auf den Moment in der fertigen Serie überträgt, werden Fans des Game of Thrones-Stars in Kürze herausfinden können.

Neue Game of Thones-Serie über Eroberung von Westeros geplant

Wann kommt Maisie Williams Serie The New Look zu Apple TV+?

The New Look wird am 21. Februar 2024 bei Apple TV+ anlaufen. Neben Williams und Mendelsohn ist vor der Kamera unter anderem Juliette Binoche (Geliebte Köchin) zu sehen.