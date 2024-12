Härter als The Boys: Neuer Trailer zu Staffel 3 bringt gefeierte Superhelden-Serie auf Amazon zurück

Im kommenden Jahr geht Amazons beliebte Superhelden-Serie Invincible mit Staffel 3 weiter. Ein neuer Trailer zur Fortsetzung zeigt, was in den neuen Folgen passiert.

Auch wenn The Boys der mit Abstand größte Superhelden-Hit unter den Amazon Prime-Serien ist, hat sich Invincible als beliebte Alternative behauptet. In einigen Szenen ist die animierte Produktion sogar härter als The Boys.

Nachdem die 2. Staffel von Invincible zuletzt zweigeteilt veröffentlicht wurde, kommen die neuen Folgen 2025 ohne Unterbrechungen. Jetzt ist ein neuer Trailer zu Staffel 3 erschienen, der auf die Handlung der Fortsetzung einstimmt.

Schaut hier den neuen Trailer zu Invincible Staffel 3:

Invincible - S03 Trailer (English) HD

Neuer Invincible-Trailer bietet Vorschau auf Staffel 3-Ereignisse

In den kommenden Folgen muss sich Mark (Steven Yeun) auf den Kampf gegen die Viltrumiten vorbereiten. Dabei kommt es zu drastischen Ereignissen in den eigenen Reihen, denn der Titelheld stellt sich gegen seinen Anführer Cecil (Walton Goggins).

Wann startet die 3. Staffel Invincible bei Amazon Prime?

Die ersten drei Episoden der neuen Staffel kommen am 6. Februar 2025 ins Amazon Prime-Abo. Danach folgt jede weitere Folge im gewohnten Wochentakt. Die 3. Staffel der Superhelden-Serie besteht aus insgesamt acht Folgen.

Fans dürfen sich danach auf Nachschub freuen, denn Invincible Staffel 4 wurde auch längst offiziell bestätigt.

