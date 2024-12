The Boys-Macher veröffentlicht erstes offizielles Bild vom Staffel 5-Set mit rührender Nachricht: "Sie haben mich gerettet"

Das große Finale von The Boys rückt näher. Erik Kripke besiegelte den Drehstart der 5. Staffel nun mit einem ersten Behind-the-Scenes-Foto.

Es werden noch viele Monate ins Land ziehen, bis wir tatsächlich erfahren, wie sich der Konflikt zwischen Homelander und Butcher im großen Finale von The Boys entfalten wird. Die 5. Staffel rückt jedoch näher, denn der Dreh ist vor wenigen Wochen endlich gestartet. Nun gibt es ein erstes Bild unserer Boys bei der Arbeit zu sehen, das Serienschöpfer Eric Kripke nun auf X (ehemals Twitter) teilte. Dazu verkündete er eine berührende Nachricht.

Eric Kripke teilt erstes Bild aus The Boys Staffel 5 mit Antony Starr

Auf dem Bild ist Kripke mit drei seiner Haupt-Boys, dem Homelander-Darsteller Antony Starr, The Deep-Darsteller Chace Crawford und Black Noir-Darsteller Nathan Mitchell, zu sehen, die mit einem breiten Lächeln in die Kamera strahlen. Die Schauspieler sind seit Staffel 1 in Kripkes Superhelden-Serie dabei. Dazu schrieb der Serienmacher die bewegenden Worte:

Sie haben mich gerettet. Sie haben mich auf jede Art und Weise gerettet, auf die ein Mann gerettet werden kann. Labt eure Augen an dem ersten offiziellen Staffel 5 Behind-the-Scenes-Bild!

Vor wenigen Tagen teilte Kripke bereits ein Bild der ersten Drehbuchseite der ersten Episode von Staffel 5. Diese wird den Titel "15 Inches of Dynamite" tragen und spielt wahrscheinlich auf die Rückkehr von Love Sausage an. Des Weiteren dürfen sich Fans in den neuen Folgen schon jetzt auf eine echte Supernatural-Reunion freuen, wenn sowohl Jensen Ackles als auch Jared Padalecki mit 12 weiteren Stars der Serie zu sehen sein werden.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Die Dreharbeiten zur 5. Staffel sollen voraussichtlich noch bis Mitte 2025 andauern. Die vergangenen Seasons ließen nach den Dreharbeiten etwa eine neunmonatige Postproduktionsphase folgen. Kommt für die finale Staffel ein ähnlicher Zeitablauf zum Tragen, dürften wir mit The Boys Staffel 5 etwa im Frühjahr oder Sommer 2026 auf Amazon Prime Video rechnen.

