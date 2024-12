Hättet ihr ihn erkannt? Game of Thrones-Star hatte allererste Rolle in ZDF-Klassiker

Heute kennen wir Game of Thrones-Darsteller Tom Wlaschiha als waschechten Hollywood-Star, doch das war nicht immer so: Seine Anfänge hatte er im deutschen TV. Hättet ihr ihn erkannt?

Game of Thrones-Star Tom Wlaschiha gilt als einer der bekanntesten deutschen Exportschlager in Hollywood. Der Ausnahmedarsteller ist extrem erfolgreich und war in zahlreichen XXL-Produktionen zu sehen. Seine Anfänge hatten aber nichts mit Hollywood-Glamour zu tun: Tom Wlaschihas Karriere startete bei einem deutschen TV-Krimi.

Von Sachsen nach Hollywood: Er spielte in der erfolgreichsten Serie aller Zeiten

Neben Daniel Brühl (Rush - Alles für den Sieg), Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) und Diane Kruger (Inglourious Basterds) hat Deutschland einen weiteren Schauspieler zu bieten, der es in Hollywood richtig weit gebracht hat: Game of Thrones-Star Tom Wlaschiha. Der Deutsche hat das geschafft, wovon viele nur träumen können – Er war gleich in zwei der erfolgreichsten Serien aller Zeiten zu sehen.

Beim Fantasy-Epos Game of Thrones mimte er die Rolle des Jaqen H'ghar – ein undurchsichtiger Charakter, dessen wahre Motive wir aus Spoiler-Gründen natürlich nicht verraten. Zeitweise zählte er zum Hauptcast der Show, besonders zu Protagonistin Arya Stark (Maisie Williams) hatte er eine enge Bindung. Damals wurde der deutsche Schauspieler schlagartig weltberühmt, kein Wunder: Game of Thrones gilt bis heute als die erfolgreichste TV-Show aller Zeiten.

Als wäre eine Traumrolle nicht genug, sicherte sich Wlaschiha 2022 gleich den nächsten Glücksgriff in der beliebtesten Netflix-Show aller Zeiten: dem Sci-Fi-Hit Stranger Things. In der vierten Staffel spielte er einen äußerst finsteren Gesellen: den Sowjet-Gefängniswärter Dimitri Antonov. Fans der Show hoffen, dass Wlaschiha auch in der finalen fünften Staffel wieder in die Rolle des Dimtri zurückkehren wird.

Hättet ihr ihn erkannt?: Tom Wlaschihas erste Rolle war in einem deutschen TV-Krimi

Dass Tom Wlaschiha irgendwann mal in Hollywood landen würde, hätte der gebürtige Sachse anfangs wohl kaum gedacht. Von 1992 bis 1996 absolvierte er ein Schauspielstudium in Leipzig und trat währenddessen im Theater auf. 1995 gelang ihm dann aber der Sprung ins TV – in einer klitzekleinen Nebenrolle!

Seine allererste Rolle hatte Tom Wlaschiha beim ZDF-Klassiker Stubbe - Von Fall zu Fall, wo er im Pilotfilm die Rolle des Teenagers Koschi spielte. Damals begeisterte der Hollywoodstar noch als blonder Beachboy mit typischer 90er-Jahre-Frisur. Hättet ihr den Game of Thrones-Darsteller (links im Bild) erkannt?

Tom Wlaschiha legte trotz bescheidener TV-Anfänge eine echte Weltkarriere hin. In den 90er Jahren begeisterte er in deutschen Filmproduktionen, ab den 2000ern war er dann in internationalen Produktionen wie Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat mit Tom Cruise zu sehen. Seit seiner Rolle in Game of Thrones ist er immer wieder in Hollywood-Produktionen mit dabei, drehte aber auch deutsche Top-Serien wie Das Boot.

Game of Thrones & Stranger Things streamen: So kannst du Tom Wlaschiha in seinen Paraderollen bewundern

Game of Thrones ist selbst Jahre nach dem Staffelfinale extrem beliebt. Alle 8 Staffeln (+ 2 Spin-Off-Staffeln) sind beim Streamingdienst WOW abrufbar. Wer Wlaschiha bei Stranger Things bewundern möchte, kann bei Netflix vorbeischauen. Dort können alle vier Staffeln der Hitshow gestreamt werden.