Hammer für Twilight-Fans: Schöpferin will noch 2 Bücher mehr schreiben

Vor Kurzem ist erst ein neuer Band der Twilight-Saga erschienen. Jetzt hat Autorin Stephenie Meyer verraten, dass sie noch zwei weitere Bücher schreiben will.

Auch wenn die Twilight-Saga im Kino 2012 mit Twilight 4: Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht - Teil 2 zu Ende gegangen ist, lebt die beliebte Saga in Buchform weiter. Vergangene Woche ist mit Biss zur Mitternachtssonne ein neuer Roman erschienen, der die Geschichte zwischen Bella und Edward aus dessen Sicht neu beleuchtet.

Nach der Ankündigung des 5. Twilight-Romans waren Robert Pattinson-Fans schnell besorgt darüber, dass der Star für eine mögliche Verfilmung wieder in sein altes Image des blassen Teenieschwarms zurückfallen könnte. Neuigkeiten zu einer geplanten Verfilmung von Biss zur Mitternachtssonne gibt es aber noch nicht.

Stattdessen hat Autorin Stephenie Meyer jetzt verraten, dass sie noch zwei weitere Twilight-Bücher schreiben will.

Stephenie Meyer hat mit der Arbeit an den nächsten Twilight-Büchern angefangen

Wie der britische Guardian berichtet, hat sich das neue Twilight-Buch in den USA schnell zum Verkaufsschlager entwickelt. Seit der Veröffentlichung am 4. August hat sich der Roman alleine in den USA schon über eine Millionen Mal verkauft. Eine beeindruckende Zahl, die Stephenie Meyer offenbar schon zu neuen Twilight-Taten motiviert hat.

Bei einem Live-Event im Netz hat die Autorin laut USA Today verraten, dass sie noch zwei weitere Bücher über die Twilight-Welt schreiben will:

Es gibt zwei weitere Bücher aus dieser Welt, die ich schreiben möchte. Ich habe sie skizziert und ein Kapitel geschrieben. Ich denke an das erste, also weiß ich, dass es da ist. Ich bin momentan noch nicht bereit, das zu tun.

Ich möchte etwas ganz Neues machen. Für mich kommt ein Großteil der Freude am Schreiben vom Schaffen und ich möchte wirklich eine neue Welt, neue Regeln und eine neue Mythologie schaffen. Mythologie ist so etwas wie mein Ding.

Für weitere Twilight-Verfilmungen existieren zurzeit keine konkreten Pläne. Die damaligen Stars Kristen Stewart und Robert Pattinson haben sich seit dem Ende der Kinofilme in andere Richtungen weiterentwickelt und als Schauspieler inmitgewirkt. Ob sie für einen neuen Twilight-Film überhaupt nochmal zurückkehren würden, erscheint momentan eher unwahrscheinlich.

