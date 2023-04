Harrison Ford als roter Hulk? Die ersten Bilder vom Captain America 4-Set werfen 4 Fragen auf

Vom Captain America 4-Set gibt es erste Bilder, die unter anderem Harrison Ford als Hulk-Gegenspieler und die Rückkehr eines Marvel-Fieslings zeigen. Wir haben Fragen.

Captain America 4: New World Order ist eine einzige MCU-Rätselbox. Eine offizielle Story ist nicht bekannt. Harrison Ford soll als US-Präsident auftreten, womöglich sogar als Marvel-Übermensch. Ein Marvel-Bösewicht feiert nach 15 Jahren seine Rückkehr auf die Leinwand. Und ein Neuzugang schlägt die Brücke zu den X-Men. Jetzt gibt es die ersten Bilder vom Set und wir haben die wichtigsten Fragen zusammengetragen.



Verwandelt sich Harrison Ford in Captain America in den roten Hulk?

Auf den Bildern sehen Marvel-Fans Harrison Ford zum ersten Mal in seiner Captain America 4-Rolle als Thaddeus Ross. Der frühere General und Außenminister ist mittlerweile zum US-Präsidenten aufgestiegen, hat seine Jagd auf den Hulk (Mark Ruffalo) aber nie wirklich ad acta gelegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Marvel-Comics lässt sich Ross in den sogenannten roten Hulk verwandeln, um seinen grünen Vetter besser zur Strecke zu bringen. Der gut informierte Journalist Jeff Sneider erzählte kürzlich im The Hot Mic -Podcast, dass laut seinen Quellen in Captain America 4 ein roter Hulk vorkommen werde. Ob es sich dabei um Fords Figur handelt, konnte er nicht bestätigen.

Marvel-Fiesling kehrt nach 15 Jahren zurück: Warum hat Samuel Sterns grüne Hände?

Die Bilder vom Captain America 4-Set verschafften MCU-Fans auch den ersten Blick auf eine große Marvel-Rückkehr: Tim Blake Nelson kehrt 15 Jahre nach Der unglaubliche Hulk als Wissenschaftler Samuel Sterns zurück. Am Ende des Films von 2008 kam er mit Hulk-Blut in Kontakt und verwandelte sich selbst in eine Art des grünen Riesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das erste neue Sterns-Bild lässt jetzt vermuten, wie langsam und ungewöhnlich sich die Hulk-Transformation bei ihm vollzogen hat. Statt einem komplett grünen, muskulösen Körper haben lediglich seine Hände die Farbe gewechselt. In der Comic-Vorlage verwandelt sich Sterns durch die Veränderung in den hyperintelligenten Bösewicht The Leader.

Herr der Ringe-Star kehrt ins MCU zurück – aber wie?

Für Aufregung sorgten kürzlich vor allem die Bilder von Liv Tyler (Der Herr der Ringe-Trilogie) am Captain America 4-Set. Auch sie schlüpft nach 15 Jahren wieder in ihre Rolle als Betty Ross aus Der unglaubliche Hulk. Die Besetzung wirft allerdings eine große Frage auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Film von 2008 spielte sie nicht nur die Tochter von Thaddeus Ross, sondern auch die Ex-Freundin von Edward Nortons Hulk. Die Rolle des grünen Avengers hat seither Ruffalo übernommen, Betty Ross kam in seiner Geschichte nicht vor. Verbindet die beiden dennoch eine zurückliegende Liaison? Oder spielt Tyler womöglich die Ex-Freundin eines Hulk aus einer alternativen Dimension?

Neue Captain America 4-Figur verbindet MCU und X-Men: Ist das ihre Uniform?

Shira Haas spielt in Captain America 4: New World Order den MCU-Neuzugang Sabra. Als Mutantin schlägt sie eine Brücke zwischen den klassischen Held:innen des MCU und der neuen Erweiterung um ihre Mutanten-Kollegen der X-Men-Welt. Aber wie sieht ihr Marvel-Kostüm aus?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ein Marvel-Fan mutmaßt, könnte sich unter dem dunklen Mantel die Uniform des israelischen Militärs verbergen. Die Figur Sabra stammt in der Comic-Vorlage aus Israel, arbeitet dort für den Geheimdienst Mossad und verfügt unter anderem über erhöhte Stärke, Ausdauer und die Fähigkeit, andere Figuren zu heilen.

Wann startet Captain America 4 in den Kinos?

Kommende Enthüllungen, Bilder und Trailer zu Captain America 4: New World Order werden unsere Fragen hoffentlich zur Genüge beantworten. Der Marvel-Blockbuster kommt am 1. Mai 2024 ins Kino.

Mehr News:

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.