Harry Potter-Regisseur Chris Columbus hält die neue Serie aus einem Grund für "großartige Idee"

Die Harry Potter-Reihe wird als Serie neu aufgelegt. Stein der Weisen-Regisseur Chris Columbus hält das Fantasy-Projekt aus einem Grund für eine großartige Idee.

Die siebenteilige Harry Potter-Romanreihe von J.K. Rowling wurde in acht Kinofilmen adaptiert. Auch wenn sich die kreativen Köpfe hinter den Fantasy-Krachern die größte Mühe gegeben haben, so viele Buch-Szenen wie möglich auf die große Leinwand zu bringen, mussten aus Zeit- und Plot-Gründen zahlreiche Momente und Figuren verändert, gekürzt oder gar komplett gestrichen werden.

Die Harry Potter-Serie will die beliebten Romane nun umfangreicher adaptieren – eine Idee, die Stein der Weisen- und Kammer des Schreckens-Regisseur Chris Columbus begrüßt.

Chris Columbus trauert gestrichenen Harry Potter-Momenten hinterher

Wie Chris Columbus gegenüber People erklärte, habe die Harry Potter-Serie vollkommen andere Möglichkeiten in der Adaption der Romane als die Kinofilme:

Ich denke das ist eine großartige Idee, denn es gibt bestimmte Beschränkungen, wenn man einen Film macht. Unser [erster] Film war zwei Stunden und 40 Minuten lang und der zweite war nochmal so lang.

Der Fakt, dass sie die Freiheit haben, [mehrere] Episoden aus einem Buch zu machen, das ist großartig. Man kann all die Sachen in die Serie packen, bei denen wir nicht die Chance hatten ... all die tollen Szenen, die wir einfach nicht in den Film packen konnten. [...] Ich bin gespannt darauf zu sehen, was sie daraus gemacht haben.

Tatsächlich haben die Macher:innen hinter der Harry Potter-Serie bereits bestätigt, dass sich die Fantasy-Adaption Rowlings Vorlagen ausführlicher annehmen wird. Unter anderem wird der in Hogwarts hausende Poltergeist Peeves Einzug in die Serie finden, der in den Harry Potter-Filmen der Schere zum Opfer fiel.

Chris Columbus ist Feuer und Flamme für neuen Voldemort-Favoriten

Während noch keine Schauspielenden für die Rollen der Harry Potter-Serie bestätigt wurden, hat Chris Columbus einem Favoriten bereits seinen Segen gegeben. So wird Oppenheimer-Star Cillian Murphy aktuell für die Rolle von Lord Voldemort gehandelt – was Columbus nur unterschreiben könne:

Tja, Cillian ist einer meiner Lieblingsschauspieler, also wäre das großartig.

Auch Ralph Fiennes, der Voldemort in den Kinofilmen verkörperte, gab Murphy bereits seinen Segen. Ob dieser tatsächlich ins Kostüm des dunklen Lords schlüpfen wird, bleibt vorerst weiter abzuwarten. Die Harry Potter-Serie soll voraussichtlich 2027 auf HBO Max erscheinen.

Podcast zum Thema: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?