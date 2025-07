Harry Potter-Serie enthüllt: So sieht der neue Hogwarts-Express aus (aber das wichtigste Detail fehlt noch)

Die Harry Potter-Serie hat ihren neuen Hogwarts-Express gefunden – Fans sollten sich von ersten Bildern der ikonischen Lokomotive von Gleis 9 3/4 aber nicht irritieren lassen.

Die Vorbereitungen auf den Dreh der Harry Potter-Serie laufen auf Hochtouren, nicht nur bei der neuen Besetzung. Nun wurde auch das wohl ikonischste Transportmittel der Zaubererwelt gefunden: der neue Zug, der den Hogwarts-Express "spielen" wird.



Das ist der neue Hogwarts-Express der Harry Potter-Serie

Nachdem es zuletzt erste Einblicke vom neu gebauten Harry Potter-Set gegeben hatte, die zeigten, wie der Ligusterweg 4 in der Serienadaption aussehen wird, erblicken nach und nach weitere berühmte Orte das Licht der Remake-Welt. Jetzt wurde bekannt, dass die bei HBO veröffentlichte Neuverfilmung sich eine ganz bestimmte Lokomotive gesichert hat: die Wightwick Hall BR 6989.

Die ersten Bilder, die aktuell zum neuen Hogwarts Express kursieren, zeigen das spezifische Modell noch in Grün. Für die Harry Potter-Serie wird die Lokomotive dann aber sicher noch rot lackiert. Vielleicht sogar vollständig rot – anders als in den Filmen, in denen der vorderste Kessel schwarz blieb?

Wer sich in der Welt der Züge auskennt: In den Harry Potter-Kinofilmen wurde das Bahn-Modell der GWR 4900 Class 5972 Olton Hall verwendet, das ihr euch hier zum Vergleich noch einmal anschauen könnt:

Ob der neue Hogwarts-Express dann ebenso ikonisch am Gleis 9 3/4 einfahren wird wie sein Vorgänger? Zumindest ein alter Harry Potter-Star freut sich schon darauf, dass die Serie "alles neu erfinden" wird.

Übrigens wird auch der berühmte Bahnsteig, an dem der magische Nachwuchs einsteigt, um nach Hogwarts transportiert zu werden, neu erschaffen. Erste Setfotos des neu erbauten King's Cross mit Gleis 9 3/4 sind ebenfalls schon ins Netz gelangt:

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Der Sender HBO hat noch kein genaues Startdatum der Harry Potter-Serie bekanntgegeben. Wir rechnen aber erst Ende 2026 oder 2027 mit der Veröffentlichung. Alles Weitere, was ihr zur Harry Potter-Serie wissen solltet, findet ihr hier

