Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat unfassbare Muskeln aufgebaut – und beantwortet jetzt die Frage, die sich alle Marvel-Fans gestellt haben

Daniel Radcliffe wurde an einen Lügendetektor angeschlossen. Ihm wurde eine Frage gestellt, die Fans seit Monaten umtreibt: Warum oder für wen hat der Harry Potter-Star Muskeln aufgebaut?

Das Bild zeigt Daniel Radcliffe in Feinripp-Unterwäsche, mit verzerrtem Gesicht, schreiend auf einer Art Schrottplatz. Es gäbe ausreichend Dinge, auf denen sich ein Augenpaar ausruhen könnte. Und doch fällt als nur das auf: diese Muskeln. Der ehemalige Harry Potter-Darsteller sieht plötzlich aus, als würde er mit Chris Hemsworth in einer Crossfit-WG leben.

Die Verwandlung warf Fragen auf. Fragen, die sich nur echte Marvel-Fans stellen. Radcliffe beantwortete sie im neuen Lügendetektor-Interview von Vanity Fair.

Hat Daniel Radcliffe wirklich für Wolverine trainiert?

TBS Daniel Radcliffe in Miracle Workers

Das Bild stammt aus der letzten Folge der Serie Miracle Workers und wir berichteten bereits im September über die auffallend sehnige Physiognomie des Ex-Zauberlehrlings. Wir meinten, den Grund gefunden zu haben: "Seit ich [mit meiner Freundin Erin Darke] zusammen bin, habe ich ein bisschen Muskeln aufgebaut", erklärte Radcliffe etwa 2016 gegenüber Vanity Fair Italia .+

Der wahre Grund für Daniel Radcliffes Muskeln

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marvel-Fans wiederum stellten eine Verbindung zwischen Radcliffes Muskel-Zuwachs und dem kommenden Wolverine-Auftritt in Deadpool 3 her. Hat Radcliffe trainiert, um den stets extrem muskulösen Hugh Jackman gebührend abzulösen? "Nein", sagt Radcliffe nun in dem Vanity Fair-Video.

Ich bin muskulös geworden, weil ich zwanghaft bin. Du hast meine Eltern gesehen, sie sind leidenschaftliche Fitness-Fans. Das hat sich einfach vererbt. Aber nein. Kein Wolverine. Ich fühle mich geschmeichelt, aber nein.

Also aus der Wolverine-Radcliffe-Traum? Sehr wahrscheinlich. Der Lügendetektor von Vanity Fair schlug leider nicht an.

Deadpool 3 startet am 1. Mai 2024 in den Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.