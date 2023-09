Unfassbare Muskel-Verwandlung von Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat womöglich geheimen Grund – und der hat mit Marvel zu tun

Nachdem Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe gerade mit einer körperlichen Transformation überraschte, wird eine lange kursierende Marvel-Vermutung immer wahrscheinlicher.

Während andere Harry Potter-Stars noch alternativen Enden der Zauberer-Saga schwelgen, hat Daniel Radcliffe mit jeder Menge abseitiger Rollen von Swiss Army Man bis Weird Al hart daran gearbeitet, seine ikonische Figur mit der Blitznarbe hinter sich zu lassen.

Anfang des Monats machte der britische Schauspieler in der 4. Staffel der Serie Miracle Workers mit einem unerwartet muskulösen Oberkörper auf sich aufmerksam. Angeblich für seine Frau. Aber es könnte weit mehr dahinterstecken, wie Marvel- und X-Men-Fans aus gutem Grund glauben.

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe könnte als Wolverine Marvel-Fan-Träume erfüllen

Seit Hugh Jackman seinen krallenschwingenden Superhelden Wolverine an den Nagel gehängt hat, mutmaßen Fans über seinen Nachfolger. Die letzten Entwicklungen schienen zwar einem anderen Kandidaten bessere Chancen einzuräumen, doch Daniel Radcliffes neuste Muskel-Verwandlung gießt wieder Öl ins Feuer der Spekulationen um ihn als Wolverine-Favoriten.

TBS Ex-Harry Potter und bald Wolverine? Daniel Radlicliffe in Miracle Workers, Staffel 4

Nun photoshoppen Daniel Radcliffes Anhänger:innen aus den Harry Potter- und X-Men-Lagern fleißig Krallen an seinen "Wolverine-Testlauf" in der Serie Miracle Workers. Über den Shirt-losen Auftritt in Unterhose hinaus gibt es aber noch einen zweiten guten Grund, warum der Besetzungs-Traum ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden ist.



Deadpool 3 steht kurz davor Daniel Radcliffe zu Wolverine zu machen

Gerüchteweise soll Ex-Harry Potter Daniel Radcliffe nämlich in einer geheimen Rolle in Deadpool 3 besetzt worden sein. Kann das Zufall sein? Sein dortiges Auftauchen könnte der Wolverine-Einstand in Marvels neues X-Men-Universum werden. Oder zumindest, wie zuletzt im Fall von John Krasinskis Mr. Fantastic in Marvels Doctor Strange 3, ein augenzwinkernder Fan-Casting-Cameo.

Letztes Jahr verkündete Daniel Radcliffe noch, sich die Rolle des Wolverine nicht zuzutrauen, doch das muss nichts heißen. Dass Stars zu ihren Rollen nicht immer die Wahrheit sagen (dürfen) oder nach einiger Wartezeit ihre Meinung ändern, bewies zuletzt Hugh Jackman. Der hatte nach Logan - The Wolverine seine ikonische Rolle eigentlich nie wieder spielen wollte – und hat jetzt einen bestätigten Auftritt in Deadpool 3.



Ob Daniel Radcliffe in Deadpool 3 wirklich Wolverine spielen wird, werden wir spätestens zum Kinostart am 1. Mai 2024 erfahren, wenn Ryan Reynolds wieder in den roten Anzug des quasselnden X-Men-Rächers schlüpft.

Daniel Radcliffe freut sich auf seinen Nachfolger.

