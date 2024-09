Harry Potter-Star fordert neue Serie auf, Fehler der Filme durch Figurenänderung zu korrigieren

Ein alter Harry Potter-Star sieht die neue Serien-Verfilmung als Chance, die eigene Hogwarts-Figur zu verbessern, die in den Filmen häufig kritisiert worden war.

Nachdem die Harry Potter-Serie vor Kurzem ihre Showrunnerin gefunden hat, laufen die Vorbereitungen zur Neuverfilmung hinter den Kulissen an. Auch viele Stars der vorigen Filme beobachten das Serien-Remake dabei mit Interesse – und sogar mit konkreten Wünschen, wie im Fall von Ginny-Darstellerin Bonnie Wright.

Bonnie Wright will, dass die Serie Ginny endlich als "beste Partnerin" für Harry Potter zeigt

Bonnie Wright war von Anfang in den Harry Potter-Filmen dabei, brachte es in den acht Kinoabenteuern aber nur auf insgesamt 30 Minuten Auftrittszeit. Reicht das aus, um eine glaubwürdige Liebesbeziehung zur Hauptfigur zu etablieren? In der Vergangenheit musste die Darstellerin immer wieder Kritik für ihre Darstellung der Ginny Weasley einstecken und zeigte sich über ihre gekürzte Rolle "frustriert", die in den Filmen falsch angegangen worden sei.

In einem Interview mit Variety äußerte Wright nun, was die kommende Serien-Neuverfilmung bei Ginny anders machen sollte, nachdem viele Schlüsselszenen es nicht in die Harry Potter-Filme geschafft hatten:

So viele Dinge [fehlen. Wir brauchen] mehr Entwicklung bei der Beziehung zwischen Ginny und Harry. Es gibt nuancierte Momente [im Buch], in denen sie beginnen, sich zu verlieben.

Ich denke, mehr von ihrem Charakterentwicklung [wird benötigt], um sie zu einem wirklich loyalen Sidekick für Harry zu machen. Um zu zeigen, wie sie ihn wirklich versteht und seine Geschichte kennt. Dass sie weiß, wer er ist und deshalb die beste Partnerin für ihn ist. Ich hoffe wirklich, diese Figurenentwicklung [in der Serie] mitzuerleben – und auch die von so vielen weiteren Charakteren wie z.B. von Neville und Luna. Wenn wir nur 5-Stunden-Filme gehabt hätten!

Eine längere Laufzeit wird die neue Serie Harry Potter mit Sicherheit haben: Jede Staffel soll mit mehreren Episoden ein Buch, also ein Hogwarts-Schuljahr verfilmen. Da fällt sicher auch mehr Zeit für Ginny Weasley ab.

Bonnie Wright beobachtete außerdem, dass die neuen Stars von Anfang an mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, während sich das Phänomen Harry Potter zu ihrer Zeit erst noch entwickelte. Das Serien-Casting der neuen Besetzung hat derzeit aber noch nicht begonnen.

Wann startet Harry Potter als Serie?

Der Serienstart von Harry Potter soll auf das Jahr 2026 fallen, ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht. Auch ob die HBO-Serie dann, wie es in der Vergangenheit bei HBO-Produktionen häufig der Fall war, in Deutschland zu Sky/WOW kommt, ist noch nicht bekannt.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?