Die Auftritte der wichtigsten Harry Potter-Figuren auf die Sekunde gestoppt: Malfoy bringt es nur auf eine halbe Stunde

Die Harry Potter-Filme haben zahlreiche ikonische Figuren hervorgebracht, doch wer hat nach Harry, Ron und Hermine die meisten Auftritte? Das Ergebnis der genau gestoppten Zeit ihrer Filmpräsenz verblüfft.

Die acht Harry Potter-Filme bringen es auf eine beachtliche Laufzeit von 19 Stunden und 40 Minuten (also 1180 Minuten). Aber wer von allen Figuren hat die meiste Screentime? Die vorderen Plätze dürften niemanden überraschen, aber gerade im Mittelfeld erstaunt, wie viel bzw. wenig die bekannten Charaktere zu sehen sind, wenn man ihre genaue Zeit stoppt. Das haben Fans nämlich getan.



Gestoppt: Wer hat die längste Auftrittszeit in den Harry Potter-Filmen?

Bei einer Reihe mit dem Namen der Hauptfigur im Titel dürfte es wenig verwundern, dass Daniel Radcliffes Zauberschüler Harry Potter klarer Gewinner der meisten Szenen und längsten Bildschirmzeit ist. Doch auf den hinteren Plätzen wird es interessant. Schulleiter Albus Dumbledore könnte beispielsweise einen ganzen eigenen Film füllen, während Draco Malfoy gerade einmal eine halbe Stunde knackt. Die Zwillinge Fred und George sind zudem nicht gleich viel zu sehen und Hagrid ist weiter vorn als erwartet.

Platz 1 bis 5 der meisten Harry Potter-Screentime

1. Harry Potter (Daniel Radcliffe) – 539 Minuten und 15 Sekunden (also fast 9 Stunden)

(Daniel Radcliffe) – und 15 Sekunden (also fast 9 Stunden) 2. Ron Weasley (Rupert Grint) – 211 Minuten und 45 Sekunden (also 3,5 Stunden)

(Rupert Grint) – und 45 Sekunden (also 3,5 Stunden) 3. Hermine Granger (Emma Watson) – exakt 205 Minuten

(Emma Watson) – exakt 4. Albus Dumbledore (Richard Harris / Michael Gambon) – 77 Minuten und 15 Sekunden

(Richard Harris / Michael Gambon) – und 15 Sekunden 5. Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) – 45 Minuten und 45 Sekunden



Platz 6 bis 10 der häufigsten Harry Potter-Auftritte

6. Severus Snape (Alan Rickman) – 43 Minuten und 15 Sekunden

(Alan Rickman) – und 15 Sekunden 7. Lord Voldemort (Ralph Fiennes und 6 weitere Darsteller) – 37 Minuten und 15 Sekunden

(Ralph Fiennes und 6 weitere Darsteller) – und 15 Sekunden 8. Draco Malfoy (Tom Felton) – 31 Minuten und 45 Sekunden

(Tom Felton) – und 45 Sekunden 9. Ginny Weasley (Bonnie Wright) – 30 Minuten und 15 Sekunden

(Bonnie Wright) – und 15 Sekunden 10. Professor McGonagall (Maggie Smith) – 28 Minuten und 45 Sekunden

Warner Wer sind die wichtigsten Nebenfiguren in Harry Potter?

Platz 11 bis 15 der summierten Harry Potter-Auftritte

11. Neville Longbottom (Matthew Lewis) – 28 Minuten und 15 Sekunden

(Matthew Lewis) – und 15 Sekunden 12. Remus Lupin (David Thewlis) – 24 Minuten und 30 Sekunden

(David Thewlis) – und 30 Sekunden 13. Sirius Black (Gary Oldman) – 20 Minuten und 45 Sekunden

(Gary Oldman) – und 45 Sekunden 14. George Weasley (Oliver Phelps) – 20 Minuten und 15 Sekunden

(Oliver Phelps) – und 15 Sekunden 15. Fred Weasley (James Phelps) – 19 Minuten und 45 Sekunden

Platz 16 bis 26 der meisten Harry Potter-Screentime

Screenrant und Jetpunk haben die gestoppten Zeiten zusammengetragen. Interessanterweise stimmt die Liste der häufigsten Harry Potter-Film-Auftritte nur am Anfang mit den meisten Buch-Nennungen der Figuren überein – aber vergleicht am besten selbst.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob dieses Ranking der meisten Screentime bei der kommenden Harry Potter-Serie anders ausfallen wird. Ob die ikonischen Figuren dort wohl anders gewichtet werden?

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?