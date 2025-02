Harry Potter-Star wird in Avatar 3 zum Anführer eines völlig neuen Na'vi-Clans: So sieht er aus

Der dritte Teil der Avatar-Reihe stellt uns einige neue Figuren vor, die den Planeten Pandora bevölkern. Dazu gehört auch David Thewlis, den die meisten aus den Harry Potter-Filmen kennen dürften.

Avatar: Fire and Ash kommt mit einem großen Versprechen daher: Wir haben noch lange nicht alles von Pandora gesehen. Obwohl Regisseur James Cameron den zentralen Planeten seiner Sci-Fi-Saga bereits in zwei epochalen Blockbustern erkundet hat, gibt es einige Ecken, die es noch nicht auf die Leinwand geschafft haben.

Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um pure Natur. Cameron führt in Avatar: Fire and Ash auch zwei neue Na'vi-Stämme ein. Auf der einen Seite wären da das Volk der Asche, auf der anderen Seite die Nomaden der Lüfte. Im Original ist von den Wind Traders die Rede, die dem sogenannten Tlalim Clan angehören.

In Avatar 3 führt Harry Potter-Star David Thewlis seinen eigenen Na'vi-Stamm auf Pandora an

Ein neuer Clan bedeutet auch einen neuen Anführer: Peylak ist der Na'vi, der die Wind Traders in die Schlacht führt, wenn sich die Ereignisse auf Pandora zuspitzen. Gespielt wird er von David Thewlis, der als Professor Lupin in mehreren Teilen der Harry Potter-Reihe zu sehen war. Jetzt verwandelt er sich in einen Na'vi.

Empire gewährt den ersten Blick auf seinen Clan-Anführer:

Wodurch zeichnen sich die Wind Traders aus? Empire hat mit Kostümdesignerin Deborah L. Scott gesprochen und ein paar weitere Informationen über den neuen Na'vi-Stamm herausgefunden. Scott erzählt:

Sie sind munter, fröhlich, bunt. Und wenn sie in unseren Film kommen, sind alle ganz aufgeregt, sie zu sehen. Es ist, als ob der Zirkus in der Stadt ist.

Die Designs haben eine lange Reise hinter sich. So verrät Scott, dass der Umhang von Thewlis' Figur anfangs schlichter war:

Ursprünglich war der Umhang ein wenig schroffer, ein wenig rustikaler. Aber als sich die Clans weiterentwickelten, sagte Jim [Cameron]: 'Ich glaube, er ist einfach nicht groß genug.' Also ging ich zurück und habe es angepasst.

Avatar: Fire and Ash wartet nicht nur mit prächtigen Kostümen auf. Schon jetzt steht fest, dass wir uns in eine äußerst trostlose Ecke von Pandora bewegen werden: Die Heimat des Mangkwan Clans, die durch eine Naturkatastrophe zerstört wurde. Hier lernen wir mit der Clan-Anführerin Varang den verbitterten Gegenpart zu Peylak kennen.

In Avatar: Fire and Ash geht es somit nicht nur um den Konflikt zwischen den Na'vi und den Menschen. Auch die Na'vi-Stämme stehen sich nicht so friedlich gegenüber, wie man denken könnte, sodass es am Ende des Films zu einer riesigen Schlacht kommt. Wer hier genau gegen wen kämpft, ist allerdings noch nicht ganz geklärt.

Wann kommt Avatar 3 ins Kino?

Bis wir David Thewlis als Na'vi auf der großen Leinwand sehen werden, müssen wir uns noch einige Monate gedulden. Avatar: Fire and Ash kommt erst abins Kino. Dann kann Peylaks Umhang in voller Pracht in IMAX-Bildern wehen.