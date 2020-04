Harte Fan-Kritik an Star Wars 9: Daisy Ridley reagiert verletzt

Vier Monate nach dem Start von Star Wars 9 spricht Rey-Darstellerin Daisy Ridley über die häufig harten Reaktionen auf den Abschluss. Sie wirkt noch immer verblüfft.

Die Erwartungen an Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers waren hoch, der Abschluss der Trilogie untertraf die Hoffnungen vieler Fans jedoch. Über die teilweise lautstark und grob geäußerte Enttäuschung der Fans sprach nun Daisy Ridley, die drei Filme lang die Schrottsammlerin und spätere Jedi-Schülerin Rey spielte. The Playlist zitiert ihre Aussagen aus dem Podcast DragCast .

Was Daisy Ridley über die Star Wars 9-Reaktionen sagt

Seit ziemlich genau 6 Jahren ist Ridley Teil der Star Wars-Welt, im April 2014 verkündete Disney seinerzeit die Besetzung für den Start der neuen Trilogie. Eine neue Familie wuchs zusammen, mit Adam Driver als Kylo Ren, Oscar Isaac als Poe, John Boyega als Fin und Daisy Ridley als Rey im Kern. Als eineinhalb Jahre später Star Wars 7 in die Kinos kam, begrüßten die ausgehungerten Fans Das Erwachen der Macht mit offenen Armen.

An dieser Euphorie misst Ridley die Stimmung im Star Wars-Lager noch immer - und stellte sich nach Star Wars 9 der harten Realität.

Der Januar war nicht schön. Es war seltsam, ich spürte all die Liebe, die wir beim ersten Mal gesehen haben [...] und ich dachte, 'Wo ist die Liebe hin?'

"Die Reaktionen waren von Film zu Film unterschiedlich", gibt sie zu. Denn schon nach Star Wars 8 war das Lager bekanntlich gespalten. Es schien, als würden die Regisseure von Star Wars 8 und 9 den Disput auf der Leinwand austragen.

© Disney Star Wars 9

Die Stimmung um Star Wars - in der Filmpresse und den Social Media-Foren - steht offenbar im starken Kontrast zur Atmosphäre innerhalb der des Star Wars-Teams. Ridley erzählt, sie habe kürzlich ein Star Wars-Making-of gesehen "und es ist so erfüllt mit Liebe. Ich denke, das ist das Schwierige daran, wenn du Teil von etwas bist, das mit Liebe ist und dann die Leute ... "

Daisy Ridley über Star Wars 9-Reaktionen: "Das ist bestürzend"

Sie beendet den Satz nicht und deutet daraufhin an, dass die sozialen Medien den Menschen eher negative Haltungen entlocken und diese Meinungen vor allem sichtbarer machen würde.

Ich habe Überschriften gesehen und gedacht 'Oh mein Gott, das ist bestürzend'"

Natürlich sei sie weiterhin stolz, Teil dieser Sache gewesen zu sein. "Aber es ist seltsam."

Mit etwas Abstand: Wie beurteilt ihr den Abschluss der Trilogie?