Harte Zeiten für Harry Potter-Fans: Bei Amazon Prime verschwinden bald alle 9 Filme, also haltet euch ran

Die Harry Potter-Filme sind gerade erst zum Streamen im Amazon Prime-Abo gelandet, da kündigen sie diesen Monat ihr Verschwinden schon wieder an. Wer sie noch sehen will, sollte das jetzt tun.

Harry Potter-Fans haben es nicht leicht: Wer den Zauberschüler im Stream auf seine Abenteuer begleiten will, hat dazu nicht viele Gelegenheiten. Vor drei Monaten gesellten sich endlich einmal alle Harry Potter-Filme in die Amazon Prime-Flatrate * – jetzt disapparieren sie im Juni schon wieder.

Die einfachste Alternative: Holt euch die beste Harry Potter-Box für zu Hause

In der Amazon Prime-Flat sind 9 Harry Potter-Filme nur noch für kurze Zeit zu streamen

Am 26. März 2021 kam Harry Potter zu Amazon und machte Fantasy-Fans das Geschenk, sich gleich 9 Filme der Harry Potter-Welt mit einem simplen Abo ohne Zusatzkosten einverleiben zu können:

© Warner Harry Potter jetzt noch bei Amazon durchzuschauen wird ein Kampf

Die magische Freude hat aber ein Zeitlimit, denn nun sind ebendiese 9 Harry Potter-Filme in der Liste verschwindener Amazon Prime-Inhalte aufgetaucht: Sie werden in weniger als 30 Tagen aus dem Programm genommen.

Harry Potter bei Amazon: Wann verschwinden die Filme im Juni 2021?

Das Gemeine daran ist: Der Streamingdienst gibt uns kein genaues Datum, wann Harry Potter rausgeworfen wird. Vielleicht erst am 30. Juni zum Monatsende, vielleicht am 26. Juni 2021, was 3 Monate vollmachen würde, in denen Amazon Prime sich die magische Welt eingekauft hat. Möglicherweise aber auch schon früher.

© Warner Bereit für ein Harry Potter-Duell?

Sicher ist nur eins: Jetzt müssen wir uns ranhalten, wenn wir alle neun Filme noch einmal durchschauen wollen. Denn zusammengerechnet ergibt das eine Harry Potter-Laufzeit aller Filme plus dem ersten Tierwesen-Teil von mehr als 21 Stunden, also fast einen ganzen Tag. Am besten also gleich den zauberhaften Binge starten. Oder eben mit den Lieblings-Harry Potter-Teilen anfangen.

Neu ist die kurze Streaming-Verfügbarkeit von Harry Potter übrigens nicht. Bei Sky Cinema waren 8 Filme zum Beispiel über den Jahreswechsel zu 2021 nur für ein paar Tage zu sehen. Aber das macht zumindest Hoffnungen, dass sie früher oder später mal wieder vorbeischauen werden. Vielleicht sogar wieder bei Amazon.

Wie ist es, 20 Jahre nach allen anderen Harry Potter zum ersten Mal zu schauen?

Zum ersten Mal Harry Potter gucken | Der Stein der Weisen: Ein solider Einstieg in eine magische Welt

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr das Harry Potter-Angebot bei Amazon Prime noch nutzen, solange es da ist?