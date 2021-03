Horror- und Fantasy-Fest bei Amazon Prime: Alle 95 neuen Filme und Serien der Woche

Die neuen Filme und Serien der Amazon Prime-Übersicht platzen diese Woche, dank Horror-Ausflügen und Fantasy-Highlights inklusive aller Harry Potter-Filme aus allen Nähten.

Das Programm von Amazon Prime im März 2021 bietet auch diese Woche so manchen Horror- und Fantasy-Leckerbissen. Allen voran steht dabei natürlich die komplette Harry Potter-Reihe mit allen acht Filmen, ein weiterer verrückter Daniel Radcliffe-Film sowie das erste Phantastische Tierwesen-Spin-off. Aber das ist nicht alles.

Amazon Prime beeindruckt diese Woche mit Horror und Fantasy über Harry Potter hinaus

Nach den Amazon-Neuzugängen der letzten Woche hat Prime diesmal 9 Serien und 86 Filme, also insgesamt 95 Neuzugänge, im Gepäck. Neun davon sind Filme aus der Harry Potter-Welt.

Wer Harrys Abenteuer allerdings schon in- und auswendig kann, sollte sich spätestens jetzt als Ersatz an die Serie The Magicians wagen. Denn bei Amazon befindet sich ab sofort auch die finale 5. Staffel und damit die gesamte abgeschlossene Serie dieser erwachsenen Fantasy-Horror-Vision im Programm.



Seht vor dem Amazon-Besuch den The Magicians-Trailer zum Serien-Finale in Staffel 5

The Magicians - S05 Trailer (English) HD

Weitere düstere Grusel-Gelüste können Amazon Prime-Nutzer*innen außerdem mit neu dazugekommenen Horror-Filmen wie V/H/S, Wrong Turn oder dem Sci-Fi-Horror After Midnight ausleben.

Das neue Amazon-Original der ultrabrutalen Superhelden-Serie Invincible schlägt in eine ganz ähnliche blutige Kerbe. Aber keine Sorge: Auch Romantiker und Menschen, die gerne Filme und Serien nach Romanverfilmungen lesen, kommen diese Woche bei Amazon Prime auf ihre Kosten.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Jetzt bei Amazon: Taucht im Trailer in den Gänsehaut-Horror von After Midnight ein

After Midnight - Trailer (Deutsch) HD

Erlebt Superhelden in Amazon Primes Invincible ganz neu

Invincible - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Welcher Neuzugang unter den Filme und Serien reizt euch bei Amazon Prime diese Woche am meisten?