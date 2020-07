Harter Sci-Fi-Meilenstein bei Netflix: Aliens strotzt vor Action

Wie toppt man einen Sci-Fi-Klassiker wie Alien? James Cameron hat gezeigt, wie es geht und mit Aliens einen Action-Meilenstein geschaffen. Bei Netflix gibt's den Film zum Streamen.

Ridley Scotts Sci-Fi-Horrorfilm Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt zählt längst zu den größten Meilenstein des Genres und gilt auch allgemein als Klassiker der Filmgeschichte. Nachdem Alien 1979 erschienen ist, folgte 1986 die Fortsetzung Aliens - Die Rückkehr. Anstelle von Ridley Scott führte James Cameron für das Sequel Regie und zeigte, wie sich ein Klassiker denkwürdig fortsetzen lässt.

Bei Netflix könnt ihr Aliens - Die Rückkehr streamen, der den klaustrophobischen Horror des Vorgängers gegen brachiale Action tauscht. Mit seiner brachialen Blockbuster-Handschrift schuf James Cameron seinerseits direkt einen weiteren Klassiker, der das Alien-Franchise wuchtig bereichert.

Aliens erschlägt mit Blockbuster-Bombast

In dem Alien-Sequel spielt Sigourney Weaver erneut ihre Rolle als knallharte Offizierin. In Teil 2 wird sie als einzige Überlebende des Vorgängers nach 57 Jahren Kälteschlaf von der Besatzung einer Raumstation entdeckt. Nachdem sie erfährt, dass eine Kolonie mit Menschen auf den Planeten geschickt wurde, auf dem sie damals die Alieneier entdeckt hatte, versucht sie mit der neuen Besatzung das Schlimmste zu verhindern.

Im Gegensatz zu Ridley Scotts Erstling, der die Bedrohung durch ein einzelnes Alien als beklemmendes Kammerspiel inszeniert und das tödliche Wesen lange Zeit im Schatten verborgen hält, feuert James Cameron in seinem Sequel aus allen Rohren.

In Aliens weicht die Bedrohung durch ein einzelnes Wesen gleich einer ganzen Armada an Aliens, gegen die sich Ripley & Co. mit massiver Feuerkraft zur Wehr setzen müssen. Auch wenn James Cameron auf einen langsamen Spannungsaufbau setzt, der atmosphärisch an den ersten Teil anknüpft, entwickelt sich sein Film schließlich umso brachialer zum Action-Blockbuster, der mit herausragenden Effekten besticht.

Neben Aliens - Die Rückkehr kommen Fans der Reihe bei Netflix voll auf ihre Kosten. Hier gibt es mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Alien³, Alien - Die Wiedergeburt, Prometheus - Dunkle Zeichen, Alien: Covenant, Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator 2 momentan sämtliche Franchise-Teile und Crossover-Filme zum Streamen.

