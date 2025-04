"Hat die Schau gestohlen": The Last of Us begeistert Fans mit perfekter Umsetzung des Ellie-Dina-Moments

Fans von The Last of Us mussten nicht lange warten, bis sie in der Serienversion einen prägenden Game-Moment zwischen Ellie und Dina zu sehen bekamen – und waren nach Folge 1 begeistert.

Die 2. Staffel von The Last of Us wird kein einfacher Watch, so viel wissen Fans der Videospielvorlage und das machen auch die Trailer eindeutig klar. Ganz abgesehen davon, dass wir es auch schon bezeugen können. In Folge 1 ist die Situation zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) bereits unschön angespannt, aber immerhin gibt es auch den ein oder anderen Verschnaufmoment in der relativen Sicherheit der Jackson-Kommune.

Besonders eine aus dem Game bekannte Szene zwischen Ellie und ihrem neuen Schwarm Dina (Isabela Merced) hat es den Fans nach dem Auftakt angetan.

Staffel 2 von The Last of Us überzeugt mit Umsetzung romantischer Game-Szene und Serien-Dina

Im Staffelauftakt Future Days kommen sich Ellie und Dina während der Silvesterfeier in Jackson näher und küssen sich sogar. Ein unverhofft schöner Moment, von dem Ellie nur noch nicht glauben kann, dass er auch passiert wäre, wenn Dina nicht gerade etwas high gewesen wäre. Und natürlich können wir uns nicht auf dem herzerwärmenden LGBTQ-Moment ausruhen, ohne dass es zu einem queerfeindlichen Zwischenfall kommt. Thanks, Seth!

Seht hier den direkten Vergleich zwischen Game- und Serienszene:

Abgesehen von der direkten Umsetzung der Spielszene, die kein Garant für eine erfolgreiche Serienadaption wäre, überzeugt vor allem eine strahlende Präsenz die Gamer:innen: die von Merced gespielte Dina.

Nachdem sie sogar eine Szene mit Joel bekommt, die es im Spiel nicht gibt, beweist sie sofort Bombenchemie mit der von Ramsey gespielten Ellie, was dem Publikum keineswegs entgangen ist. Man fühlt sich beinahe an Bill und Frank aus der 1. Staffel erinnert, die aus dem Stand heraus ungeheuer verliebt in einander wirkten – und wofür Nick Offerman immerhin einen Emmy erhielt.

"Tja, ich bin jetzt in die Dina-Schauspielerin verliebt": Fans feiern das Casting von Staffel 2

Während es im Subreddit zur Serie und in den sozialen Medien durchaus lobende Worte für Abby-Schauspielerin Kaitlyn Dever gab, die sich die kontroverse Serienfigur auf ihre Weise aneignete, und es auch Fans von Young Mazinos Jesse gibt, ist es vor allem der Neuzugang der Dina, die anscheinen allen die Schuhe ausgezogen hat.

Beliebter Reddit-Post mit Dina-Collage:

"Isabel Merced, du hast den Auftrag verstanden. Du hast ihn so gut verstanden, dass ich geweint habe. Gut gemacht, Kid. Du bist Dina", hatte etwa eine Userin auf X zu sagen, während ein User auf Reddit schrieb: "Tja, ich bin jetzt in die Dina-Schauspielerin verliebt. Sie hat in dieser Episode wirklich die Schau gestohlen", was andere nur unterschreiben konnten, während man von "ansteckender Essenz" und Dina als Highlight der bisherigen Staffel sprach.

Die 2. Folge der 2. Staffel The Last of Us geht am 21. April 2025 bei Sky/WOW an den Start.