Hat er Avengers 4 nicht gesehen!? Laut Tom Holland hat Uncharted die größten Actionszenen seiner Karriere

Tom Holland war dank Avengers 3 und 4 schon Teil riesiger Kino-Schlachten. Die Uncharted-Actionszenen sind laut dem Darsteller aber noch gewaltiger.

Tom Hollands Spider-Man ist ein pubertierender Kriegsveteran. Während er die Schule geschwänzt und Avengers-Schichten geschoben hat, war er Teil gewaltiger Schlachten zwischen riesigen Armeen um das Schicksal des Universums. Das Finale von Avengers 4: Endgame war ein neuer Maßstab in Actionszenen-Gigantomanie. Laut Holland soll sein Film Uncharted das alles aber noch übertreffen.

Hier spielt die Action: Tom Holland entschlüsselt Geheimnis auf Uncharted-Bildern

Avengers 4 sieht alt aus: So heftig waren die Uncharted-Szenen für Tom Holland

Dass die Adaption des äußerst actionlastigen Videospiels Uncharted um den Abenteurer Nathan Drake mit nervenaufreibenden Szenen aufwartet, können wir erwarten. Dass sie allerdings noch krasser ausfallen werden als der geballte Kulminationspunkt an MCU-Bombast, dürfte die meisten Fans überraschen.

© Sony Nur Vorbereitung für Uncharted? Tom Holland als Spider-M

Doch laut Holland ist genau das der Fall. Im Variety Awards Circuit-Podcast nahm der Darsteller den Mund in dieser Hinsicht ziemlich voll: "Die Action-Sequenzen in Uncharted sind die größten, an denen ich je teilgenommen habe", verriet er. "Das Ausmaß an Blutergüssen, Schnitten und Schlägen, die ich mir zugezogen habe, als ich an Seilen hing oder irgendwo runtergefallen bin, ist absurd."

Hier könnt ihr euch Tom Hollands Uncharted-Aussagen anhören:

Ist Uncharted wirklich krasser als Avengers 4?

Hollands Statement dürfte Fan-Herzen höher schlagen lassen. Nachdem wir bereits seit mehr als 10 Jahren auf die Umsetzung des Videospiel-Krachers warten, heizt die Aussicht auf einzigartig brachiale Actionszenen meine Vorfreude ordentlich an.

Aber wie viel steckt tatsächlich hinter den Aussagen? Holland ist für seine leicht entflammbare Begeisterung geradezu berüchtigt. Dass Uncharted in Sachen Action alle zuvor dagewesenen Tom Holland-Einsätze in den Schatten stellt, soll womöglich auch die Stimmung der Fans hochhalten. Schließlich müssen die sich bis zum Uncharted-Kinostart am 10. Februar 2022 noch eine ganze Weile gedulden.

Mehr Uncharted-Begeisterung: Tom Holland ist der ideale Nathan Drake

Avengers: Endgame gegen Uncharted: Eine Frage des Computers

Vielleicht ist Hollands vollmundige Einschätzung aber auch eine Frage von CGI vs. handgemachte Action. Während etwa das Avengers: Endgame-Finale an Leinwand-Brachialität kaum zu überbieten ist, entstanden die Szenen doch in erster Linie vor dem Green Screen und am Computer.



© Disney Bombast (auch) dank CGI: Die finale Schlacht in Avengers 4

Uncharted hat dagegen Holland offenbar auf viel körperlichere Weise beansprucht. Bei dem in Berlin und Valencia gedrehten Film gab es nach Hollands Beschreibung wohl keine Gnade für die Darsteller und Stunts wurden am Drehort selbst durchgeführt - ohne ein CGI-Programm, das wilde Verrenkungen per Binärcode berechnet.



Uncharted hat Tom Holland schwitzen lassen

Holland könnte mit den "größten Actionszenen" seiner Karriere also auch einfach "die anstrengendsten Actionszenen" meinen. Den hungrigen Fans dürfte es egal sein. Hollands Begeisterung ist das, was zählt - und zum Uncharted-Franchise gehören ein paar Schürfwunden einfach dazu.

Freut ihr euch auf Uncharted mit Tom Holland?