Neue Uncharted-Bilder: Marvel-Star Tom Holland entschlüsselt das erste Geheimnis

Dieses Jahr kommt der Uncharted-Film mit Marvel-Star Tom Holland in die Kinos. Vier neue, rätselhafte Bilder bereiten auf die Videospielverfilmung vor.

Bevor Tom Holland als Spider-Man ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt, stürzt er sich als Nathan Drake in ein Abenteuer voller Gefahren. Die Rede ist von Uncharted, der Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe *. Im Sommer soll der Film in den Kinos starten. Vier neue Bilder deuten eine spannende Schatzsuche an.

Uncharted mit Tom Holland: Vier neue Bilder zum Kinofilm

Es ist nicht der erste Einblick, den wir in den Uncharted-Film erhalten. Bereits im Oktober präsentierte Tom Holland ein Bild von seinem jungen Nathan Drake, der ebenfalls von kryptischen Hinweisen zur Handlung begleitet wurde. Auf Twitter teilt der offizielle Uncharted-Account nun vier weitere dieser Hinweise.

Wovon Uncharted genau handelt, ist zwar weiterhin unklar. Feststeht aber, dass goldene Kreuze mit roten Juwelen eine entscheidende Rolle spielen. Bereits auf den ersten Bildern zum Film war ein ähnliches Kreuz zu erkennen. Mit dem neuen Kreuz verschafft sich Tom Hollands Nathan Drake Zugang zum ersten Geheimnis des Films.

Uncharted: Goldene Kreuze und eine alte Seefahrerkarte

Für die Handlung des Films könnte dies bedeuten, dass sich Nathan Drake in seiner Origin-Story auf der Suche nach mehreren dieser Kreuze befindet, um an sein Ziel zu gelangen. Hilfestellung bietet ihm eine alte Karte, die mit ein paar Besonderheiten aufwartet.

Australien wurde zum Zeitpunkt der Erstellung der Karte noch nicht komplett entdeckt, was bedeutet, dass sie aus dem 18. Jahrhundert stammen könnte.

Die meisten Flächen sind mit grüner Farbe umrandet, kleine Inseln hingegen mit roter Farbe - womöglich ein Hinweis auf nicht (umfangreich) erforschte Gebiete.

Auch die Antarktis und die Teile Australiens sind so gekennzeichnet. Auffällig ist außerdem die Rotmarkierung von Schottland und Kreta.

Das Zentrum der Karte ist eindeutig Afrika, was auf den Haupthandlungsort des Films hindeuten könnte.

Außerdem ist eine kleine Figur mit Schild zu sehen. Die rechte Hand hält sie nach oben, als würde sie mit einer Waffe oder Flagge reiten. Doch davon ist keine Spur zu entdecken. Um wen es sich dabei handelt, wissen wir nicht. Auf den ersten Uncharted-Bildern waren aber Hinweise auf den Seefahrer und Entdecker Ferdinand Magellan zu erkennen.

Uncharted startet am 15. Juli 2021 in den deutschen Kinos. Der Film wird von Venom-Regisseur Ruben Fleischer inszeniert und erzählt die Vorgeschichte von Nathan Drake, was bedeutet, dass er zeitlich vor den Videospielen angesiedelt ist.

