"Hat mein Hirn geschmolzen": Vergessener Harry Potter-Darsteller wird zu unerwartetem Fan-Liebling in Netflix-Film

Seit Anfang des Jahres belagert Der denkwürdige Fall des Mr Poe die Netflix-Charts. Für Begeisterung sorgt vor allem der aus Harry Potter bekannte Harry Melling, der den Titelhelden spielt.

Mit Der denkwürdige Fall des Mr Poe konnte Netflix bereits sehr früh dieses Jahr einen ersten Hit verbuchen. Der Mystery-Thriller mit Christian Bale in der Hauptrolle befindet sich schon zwei Wochen lang auf den vorderen Plätzen der Netflix-Charts und es sieht bisher nicht so aus, als würde das Interesse in alsbald abflachen.

Ein Grund für den Hype um den Film ist Harry Melling, der den jungen Edgar Allan Poe spielt. Bevor dieser zu einem der bekanntesten Schriftsteller wurde, fand er sich inmitten eines rätselhaften Falls wieder. Noch spektakulärer als die Auflösung dieses Falls ist für viele die Erkenntnis, dass sie Melling bereits in Harry Potter gesehen haben.

Der denkwürdige Fall des Mr Poe bei Netflix: Harry Potter-Star Harry Melling spielt Edgar Allan Poe

Harry Melling ist der Schauspieler von Dudley Dursley, Harry Potters fieser Cousin, der besonders in den ersten Filmen keine Chance auslässt, um den Nachwuchszauberer an seinen Status als Außenseiter im Dursley-Haushalt zu erinnern. Ja, diese Information kann für geschmolzene Gehirne sorgen.

Während mit Bale ein Hollywood-Schwergewicht an Bord ist, fliegt Melling trotz einiger toller Rollen in der Vergangenheit eher unter dem Radar. In Der denkwürdige Fall des Mr Poe ist er für viele Fans aber der wahre Star des Films.

"Wenn ihr mir gesagt hätten, dass das der Typ ist, der Dudley in den Potter-Filmen gespielt hat, hätte ich nur gelacht", kommentiert jemand auf Twitter und fasst die Reaktion vieler anderer Zuschauer:innen treffend zusammen.



Als Dudley konnte Melling kaum Fans gewinnen. Nun befindet er sich in einer Karrierephase, in der er mit interessanten Nebenrollen auffällt, und dadurch zum unerwarteten Fan-Liebling wird.

Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint haben auch nach Harry Potter für Schlagzeilen gesorgt. Vermutlich ist es aber an der Zeit, sich einzugestehen, dass Melling die faszinierendste Post-Potter-Karriere hingelegt hat.

Besonders bei Netflix ist Mellling ein gern gesehener Gast. Von The Ballad of Buster Scruggs über The Old Guard bis hin zu The Devil All the Time: Unter dem Dach des Streaming-Diensts konnte er sich in den unterschiedlichsten Rollen ausprobieren. Auch bei einer Netflix-Serie war er bereits dabei: Das Damengambit.

