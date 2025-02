"Hat meiner Karriere geschadet": Jesse Eisenberg schämt sich für eine seiner größten Rollen bis heute

Jesse Eisenberg hat mit Zombieland und The Social Network große Hits gelandet. Bei seiner größten Rolle hat er dagegen einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Jesse Eisenberg ist durch seine Rollen in Zombieland und The Social Network zum Inbegriff des unsicheren Nerds geworden. Daher wunderte es nicht wenige Fans, als er für Batman v Superman: Dawn of Justice als neuer Lex Luthor gecastet wurde. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich, denn als der Trailer veröffentlicht wurde, war das Publikum alles andere als begeistert. Diese Reaktionen spürt der Schauspieler bis heute.

Reaktionen zu Batman v Superman hatten negativen Effekt auf Jesse Eisenberg

Während der Promo-Tour zu seinem Film A Real Pain besuchte Jesse Eisenberg den Podcast Armchair Expert with Dax Shepard. Dabei kam auch seine Rolle als Lex Luthor im DCEU zur Sprache. Eisenberg teilte mit, dass der Film wie die Rolle tatsächlich schlecht für seine Karriere waren.

Ich habe das noch nie gesagt und es ist irgendwie peinlich, das zuzugeben, aber ich glaube tatsächlich, dass es meiner Karriere richtig geschadet hat, weil ich bei etwas so Öffentlichem schlecht aufgenommen wurde. [...] und ich lese keine Berichte, Kritiken oder Filmpresseberichte oder so, also war mir nicht bewusst, wie schlecht es aufgenommen wurde.

Tatsächlich wurde Batman v Superman von Kritiken und Publikum äußerst negativ aufgenommen. Neben dem unnötig komplizierten Plot wurde auch Jesse Eisenbergs Performance stark kritisiert. Für seine Leistung wurde er mit einer goldenen Himbeere "ausgezeichnet".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jesse Eisenbergs Rat an Nicholas Hoult

Auf dem Sundance Film Festival 2024 sprach er außerdem mit Variety . Hier wurde er gefragt, welchen Tipp er seinem Nachfolger Nicholas Hoult geben würde, der im kommenden Superman die Rolle des Lex Luthor übernehmen wird. Die Antwort war einfach und deutlich:

Schau nicht mir zu!

Mit Superman startet dasneu unter der Schirmherrschaft von James Gunn und Peter Safran. Der erste Ausflug in das neue DCU fand durch die Animationsserie Creature Commandos statt, die bisher in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurde. Der kommende Blockbuster über den Man of Steel läuft ab dem 10. Juli 2025 auf der großen Leinwand.