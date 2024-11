"Hat mich umgehauen": Quentin Tarantino kürt überraschenden Thriller zu einem der besten Filme der letzten Jahre

In seinem Podcast hat Quentin Tarantino kürzlich einen Rache-Thriller als einen seiner Lieblingsfilme der letzten Jahre gefeiert. Der Streifen bricht mutig mit Seherwartungen.

Neben seiner Karriere als Kult-Regisseur ist Quentin Tarantino auch selbst ein gigantischer Film-Nerd. Mit kontroversen Meinungen hält er sich dabei selten zurück. Jetzt ist Tarantinos eigener Podcast mit Regisseur Roger Avary in die 2. Staffel gegangen. In der aktuellen Episode hat der Pulp Fiction-Macher seine Liebe für einen Rache-Thriller mit Nicolas Cage geäußert, der sich von generischen Genre-Vertretern à la John Wick abhebt.

Tarantino liebt Rache-Thriller mit Nicolas Cage, weil er so unerwartet ist

Laut Screen Rant sprach Tarantino in der aktuellen Folge seines Video Archives-Podcast darüber, wie sehr er Pig mit Cage von 2021 liebt:

Beim Ansehen einiger Nic-Cage-Sachen hat mich der Film, den er gemacht hat, Pig, umgehauen. Das ist einer der besten der letzten fünf Jahre. Das ist einer der besten Filme, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Er verdient es, stolz darauf zu sein … der Regisseur hat einen mörderisch guten Job gemacht. Er hat einen wirklich, wírklich tollen Job gemacht.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Pig mit Nicolas Cage:

Pig - Trailer (Deutsch) HD

An Pig, in dem Cage als Einsiedler sein verehrtes, entführtes Trüffelschwein retten will, liebt Tarantino vor allem die Erzählweise. Im Film von Regisseur Michael Sarnoski kommt es schließlich nicht zu heftigen Action-Szenen:

Eines der großartigen Dinge an dem Film, vor allem nach all den „Rache-O-Matics“, die wir gesehen haben, ist, dass der Film so aufgebaut ist, wie alle davon, die Nic Cage in den letzten fünf Jahren gemacht zu haben scheint …das sieht so aus, nur um dann diesen Weg auf die kreativste Art und Weise nicht einzuschlagen.

Wo und wie kann man Pig schauen?

In einer Streaming-Flat könnt ihr den Rache-Thriller mit Nicolas Cage derzeit nur bei Joyn Plus+ schauen. Ansonsten gibt's Pig bei Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen.