"Hatte keine Ahnung, was ich tue": The Boys-Schöpfer drehte vor 21 Jahren mit Travis Fimmel eine Serie, die gleich wieder abgesetzt wurde

Nach Supernatural und The Boys ist Eric Kripke einer der angesagtesten Showrunner. An seine Abenteuer-Serie mit Travis Fimmel erinnert sich zum Glück niemand.

Derzeit läuft die 4. Staffel von The Boys bei Amazon unter Showrunner Eric Kripke. Seinen Durchbruch hatte er bereits 2005 mit der Serie Supernatural. Zuvor war er allerdings an der Real-Abenteuerserie Tarzan beteiligt. Das Projekt mit dem heutigen Vikings-Superstar Travis Fimmel wurde jedoch nach acht Folgen direkt wieder beendet. Und das sei auch gut so, laut Kripke selbst.

Eric Kripke würde seine Tarzan-Version mit Travis Fimmel am liebsten vergessen

In einem Interview mit dem State Journal-Register sprach Eric Kripke über seine Arbeit. Er wurde gefragt, ob er gerne ein Werk aus seiner Filmografie streichen würde. Die Antwort war sehr eindeutig: Tarzan. Es war 2003 die erste Serie, die er als Showrunner geleitet hat:

Ich hatte keine Ahnung, was ich tue.

Obwohl er sie gerne ungeschehen machen würde, steht Kripke noch immer zu dem Piloten der Serie.

Es war ein wunderbarer Pilotfilm und wir hatten eine unglaubliche Besetzung.

Hauptdarsteller Travis Fimmel spielte darin einen modernen Tarzan – zehn Jahre bevor er mit Vikings seinen großen Durchbruch hatte. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler noch als Model bei Calvin Klein beschäftigt. Auch Sarah Wayne Callies (Prison Break, The Walking Dead) war als Hauptdarstellerin dabei.

Seht den Trailer zum abgesetzten Abenteuer mit Travis Fimmel:

Tarzan - S01 Trailer (English)

Nach dem Piloten bestellte der US-Sender The WB weitere Folgen, doch nach acht Folgen war Schluss damit. Tarzan sollte nicht das Projekt werden, mit dem Kripke oder Fimmel ihren großen Wurf landen. Kripke lernte aus der Pleite und konnte mit Supernatural im Anschluss eine der langlebigsten und erfolgreichsten Serien des Senders starten.