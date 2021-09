Haus des Geldes bei Netflix: Staffel 5 lüftet endlich das Geheimnis der allerersten Folge

Auf Netflix ist Haus des Geldes in die finale Staffel gestartet. Gleich zu Beginn schlägt Teil 5 den Bogen zum Beginn der Heist-Serie und lüftet ein großes Tokio-Geheimnis.

Das Ende der Netflix-Serie Haus des Geldes ist nah. Direkt zu Beginn der 5 neuen Folgen wird uns verdeutlicht, dass der Abschied vom Professor und seiner Crew tatsächlich bevorsteht. Denn in Folge 1 schließt sich der Kreis zu allerersten Szene, in der wir von vier Jahren Tokio kennenlernen durften.

Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt: Haus des Geldes begann damit, dass Tokio (Úrsula Corberó) aus einem Albtraum aufwacht. Erstmals bekommen wir ihr ikonisches Voice-Over zu hören, während im Fernsehen ein Beitrag läuft. Es ist ein Bericht über Tokio, die zuvor in einen Banküberfall verwickelt war, der mit dem Tod ihrer großen Liebe endete.



Haus des Geldes Staffel 5: Rückblick auf Tokios Leben vor dem Professor

Wer war dieser Mann, den Tokio in ihrem früheren Leben über alles liebte und mit dem sie gemeinsam 15 erfolgreiche Überfälle ausübte? Das Ende des Weges, die erste Folge von Haus des Geldes Staffel 5, gibt uns nun endlich die Antwort auf dieses Rätsel.



Tokios erste Liebe versteckt sich schon im Trailer zu Haus des Geldes Teil 5

Haus des Geldes - S05 Trailer (Deutsch) HD

Während der Professor in Alicia Sierras Gefangenschaft ist und die Crew sich in der Bank von Spanien auf das bevorstehende Chaos vorbereitet, sinnieren Tokio und Lissabon in einer ruhigen Minute über die Liebe inmitten eines Überfalls. Dabei erinnert sich Tokio an die Liebe ihres Lebens zurück.

In Rückblenden sehen wir erstmals Tokios Ex-Freund René (gespielt von Miguel Ángel Silvestre aus Sky Rojo), der zu Beginn der Serie bereits tot ist. Gemeinsam begehen sie Überfälle und im Adrenalinrausch lieben sie sich innig und intensiv. Dabei ist auch nochmal Tokios Schneekugel zu sehen, die sie in der ersten Szene der Serie in ihre Tasche packt.

© Netflix Haus des Geldes: Rene´und Tokio

Im Verlauf ihres emotionalen Rückblicks kommt aber schließlich Tokios großes Trauma zum Vorschein. René wurde vor ihren Augen erschossen. Sie erzählt, dass sie nie wieder jemanden so sehr lieben könne.

Das ist natürlich für alle Fans von Tokio und Rio ein Stich ins Herz. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf, dass ihre Beziehung am Ende von Haus des Geldes nicht so tragisch enden wird!



Haus des Geldes bei Netflix: Podcast zur Auffrischung vor Staffel 5

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir nach unserem allgemeineren Podcast zu spanischen Netflix-Serien ganz konkret die 4. Staffel von Haus des Geldes auf Herz und Nieren:

Wir loten Stärken und Schwächen der 4. Season Haus des Geldes aus, die ganz bestimmt nicht langweilig ist, bevor über mögliche Wendungen in Staffel 5 der Netflix-Serie spekuliert wird.



Wie fandet ihr den kurzen Rückblick auf Tokios früheres Leben vor den Ereignissen von Haus des Geldes?