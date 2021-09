Haus des Geldes Staffel 5 enthüllt die wahre (und tragische) Bedeutung von Tokios Namen

In Haus des Geldes hört die Bande des Professors auf Städtenamen wie Berlin, Rio, Denver und Co. In Staffel 5 enthüllt der Netflix-Hit erstmals die tragische Bedeutung hinter Tokios Codenamen.

Bis zum 3. Dezember müssen Fans des Netflix-Hits Haus des Geldes warten, um zu erfahren, wie die Geschichte des Professors und seiner Bande in Staffel 5 Teil 2 zu Ende geht. Aber schon die ersten 5 Folgen liefern nicht nur ein atemloses Action-Feuerwerk für Haus des Geldes-Fans ab, sondern auch Antworten auf lang gehütete Geheimnisse – so auch die wahre Bedeutung von Tokios Namen.

Seit Beginn leitet uns die Räuberin Tokio (Úrsula Corberó) als Erzählerin von Haus des Geldes durch die Geschichte und die Überfälle auf die Banknotendruckerei und die Zentralbank. In Staffel 1 erfuhren wir erstmals ihren echten Namen: Silene Oliveria. Nun wurde enthüllt, was wirklich hinter ihrem Pseudonym Tokio steckt.

Haus des Geldes Staffel 5 verrät den Ursprung von Tokios Namen

Bereits in der ersten Episode wurde ein Tokio-Rätsel aus der allerersten Folge Haus des Geldes gelöst. In Rückblenden bekommt Tokios große Liebe, die vor Beginn der Serie bei einem Bankraub ums Leben kam, erstmals ein Gesicht. Die tragische Geschichte von Tokio bzw. Silene und René (Miguel Ángel Silvestre) lüftet dabei noch weitere Geheimnisse.

In Folge 5 macht Haus des Geldes Staffel 5 erneut einen Sprung in die Vergangenheit. Während ihrer gemeinsamen Zeit in Portugal sinniert das Liebespaar über die Zukunft und träumt von neuen Abenteuern. René möchte von Silene wissen, an welchem Ort auf der Welt sie sich mit ihm neu erfinden möchte. Ihre Antwort: Tokio.

Ein aufregendes Abenteuer mit René in Tokio konnte Silene niemals antreten. Das einzige, was ihr bleibt, sind die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und das Geschenk einer Samurai-Schneekugel, die sie bereits in der ersten Szene von Haus des Geldes bei sich trägt.

Der Name Tokio erhält somit nicht nur eine emotionale Bindung an ihre Vergangenheit, sondern steht auch symbolisch für ihr zweites Leben. Als Tokio hat sie einen Neuanfang gewagt, sich neu erfunden, neue Freunde und schließlich auch eine neue Liebe gefunden.

Die Bedeutung von Tokios Name in Haus des Geldes: Kein Plan, sondern Zufall

Tokio wählte ihren Namen nicht ohne Grund und in Erinnerung an ihre verstorbene große Liebe. Der Ursprung ihres Städtenamens war aber mit weniger Bedacht gewählt. Dieser entstand nämlich durch einen Zufall, wie die Netflix-Dokumentation zu Haus des Geldes verrät.

© Netflix Tokio in Haus des Geldes Staffel 5

Tokio war der erst Städtename, der in Entwicklungsprozess zu Haus des Geldes auserwählt wurde. Warum ausgerechnet die Hauptstadt Japans? Serienschöpfer Álex Pina trug an jenem Tag ein T-Shirt mit der Aufschrift Tokio.

Die emotional aufgeladene Bedeutung von Tokios Codenamen war gewiss nicht von Staffel 1 an geplant. Das macht die Staffel 5-Enthüllung aber nicht weniger wirksam. Insgesamt 14 Städtenamen tragen die Bandenmitglieder des Professors (Kinder und Frettchen ausgenommen). Aber keiner hat so eine ergreifende Hintergrundgeschichte wie der Tokios.

Wie fandet ihr Tokios Hintergrundgeschichte in Haus des Geldes Staffel 5?