Neuer Teaser-Clip zu Haus des Geldes Staffel 5 zeigt den Professor in ganz fieser Klemme

Netflix hat einen kurzen Teaser zu Haus des Geldes Staffel 5 veröffentlicht. Dort steckt der Professor in einer verdammt brenzligen Situation.

Die beliebte Bankräuber-Saga Haus des Geldes soll mit Staffel 5 ihren Abschluss finden. Schon jetzt vermuten viele Fans, dass es für das Haus des Geldes-Finale auf Netflix kein Happy End geben kann. Ein erster Teaser schürt dazu nun böse Vorahnungen.

Netflix veröffentlicht kurzen Teaser zu Haus des Geldes Staffel 5

Denn auf dem kurzen Video, das von Netflix nur mit dem kurzen Zusatz "Schachmatt?" auf Twitter veröffentlicht wurde, scheint mit dem Professor (Álvaro Morte) der Kopf der Bankräuber tatsächlich nach allen Regeln der Kunst geschlagen zu sein.

Sichtbar emotional erregt sitzt er in Ketten gehüllt in seiner Zentrale. Am anderen Ende der (Ketten-)Leine offenbart sich dabei Kommissarin Sierra (Najwa Nimri), die ihm bereits am Ende von Staffel 4 auf die Schliche gekommen war.

Dort hatte sie nämlich bereits über ein Nummernschild den Kontrollraum des kriminellen Genies ausfindig machen können und bedrohte ihn im Finale der letzten Staffel mit der Waffe.

Was bedeutet der Haus des Geldes-Teaser für Staffel 5 auf Netflix?

Der Netflix-Teaser zeigt nun deutlich, dass für das Serien-Finale die Karten noch einmal komplett neu gemischt werden: Der Professor, eigentlich unantastbares Gehirn der ganzen Operation und nie um eine Lösung verlegen, liegt nun in Ketten und ist machtlos.

Ob er bzw. sein Team damit aber tatsächlich "Schachmatt" gesetzt sind, oder ob die Szene nur einem Mega-Twist für die 5. Staffel Haus des Geldes vorgreift, lässt sich allerdings noch nicht abschätzen.

Wann kommt Haus des Geldes Staffel 5 zu Netflix?

Insofern werden HdG-Fans sich einfach noch etwas gedulden müssen. Aber nicht mehr lang: Die 5. Staffel von Haus des Geldes landet ab dem 3. September 2021 auf Netflix.

Was haltet ihr von dem Haus des Geldes-Teaser?