Haus des Geldes-Enthüllung: Neuer Staffel 4-Trailer zeigt Nairobi am Leben

Haus des Geldes hat einen neuen Teaser Trailer veröffentlicht, der den Countdown bis Staffel 4 bei Netflix herunterzählt. Er zeigt spannendes, unter anderem zu Nairobi.

Die 4. Staffel von Haus des Geldes startet am 4. April 2020 bei Netflix. Sie wird den Bogen abschließen, der in Staffel 3 begonnen wurde. Alles, was wir zu Staffel 4 wissen, deutet ein explosives Finale in der Bank an.



Nachdem sich zuletzt im neuen Haus des Geldes-Poster Hinweise versteckten und auch der erste lange Trailer reichlich Chaos zwischen Bankräubern und Polizisten stiftete, zählt der neuste Teaser nun den Countdown der Netflix-Serie herunter.

Haus des Geldes startet den Countdown und Nairobi lebt

Das kurze Netflix-Video schafft es auch in seinen nicht ganz 40 Sekunden, die atemlose Spannung zurückzuholen, die wir aus den anderen Staffeln von Haus des Geldes kennen: Die Tür der Bank öffnet sich, die Scharfschützen stehen bereit. Doch was geht im Inneren vor?

Netflix' Countdown von 10 Tagen bis zum Start der 4. Staffel Haus des Geldes zeigt dabei Momentaufnahmen: den Professor (Álvaro Morte) plant, die neue innere Bedrohung des Bank-Sicherheitschefs schleicht sich an, Tokio (Úrsula Corberó) befindet sich in Ketten, Denver (Jaime Lorente) bewaffnet sich, Lissabon (Itziar Ituño) ist gefangen, Palermo (Rodrigo De la Serna) zeigt sich schießwütig und viele weitere Maskenträger sind dabei.

Haus des Geldes - S04 Teaser (Deutsch) HD

Was die meisten Haus des Geldes-Fans aber wohl am meisten freuen wird, ist das Ende des neuen Netflix-Trailers: Hier sehen wir nämlich, wie Nairobi (Alba Flores) die Augen aufschlägt. Der begleitende typische lange Ton einer medizinischen Nulllinie könnte zwar beunruhigen und sie trägt noch immer ihre Atemmaske, doch in diesem Moment wirkt sie kraftvoll.

Der lange Trailer hatte uns Nairobi in Haus des Geldes 4. Staffel nur um ihr Leben kämpfend auf dem OP-Tisch gezeigt. Im Gegensatz dazu stimmt der neue Teaser uns eher hoffnungsvoll für ihre Zukunft bei der Netflix-Serie.

Könnt ihr es auch kaum noch erwarten, dass Haus des Geldes in 10 Tagen bei Netflix in die 4. Staffel startet?