Haus des Geldes bei Netflix: Der Trailer zu Staffel 4 ist da

Netflix hat endlich den Trailer zur 4. Staffel von Haus des Geldes veröffentlicht. Der bringt den Professor, Tokio und die Crew zurück und verspricht jede Menge atemloser Spannung.

Die Serie Haus des Geldes geht am 3. April 2020 weiter. Einen Monat bevor Netflix die 4. Staffel veröffentlicht, gibt es nun einen ersten Trailer. Das Video gibt Einblicke, wie es um die Bankräuber steht.



Der Professor (Álvaro Morte) und seine Crew rund um Tokio (Úrsula Corberó) und Co. müssen in der neuen Season von Haus des Geldes nun mit noch härteren Bandagen gegen die rücksichtslose neue Inspektorin Alicia Sierra (Najwa Nimri) kämpfen. Es herrscht Krieg zwischen Polizei und Bankräubern.

Haus des Geldes: Der Trailer zu Netflix' 4. Staffel verspricht Chaos

Die Serie Haus des Geldes war in den letzten zwei Wochen langsam wieder wach geworden und hatte uns mit Video-Material angefüttert. Netflix veröffentlichte über den spanischen Kanal der Serie erst ein Blooper-Video, dann eine Verleumdungskampagne der Polizei und schließlich gestern eine erste Video-Botschaft des Professors.

Jetzt ist der Streaming-Dienst bereit, ein bisschen mehr zu verraten. Nun hat Netflix nämlich nach dem ersten kurzen Figuren-Teaser einen richtigen Trailer veröffentlicht:

All unser Wissen zu Staffel 4 von Haus des Geldes wird nun auf die Probe stellt, denn die neue Season soll den Cliffhanger-Handlungsbogen aus Staffel 3 abschließen, so wie es in der Netflix-Auswertung einst Staffel 2 für Staffel 1 tat.



Was verrät der Trailer zur 4. Staffel von Haus des Geldes?

Zu 8 Fragen, die Haus des Geldes in Staffel 4 beantworten muss, hält sich der Trailer noch relativ bedeckt. Vor allem das Schicksal der angeschossenen Nairobi (Alba Flores), die am Ende von Staffel 3 im Sterben lag, wird im Netflix-Trailer zwar mit ihr auf einem improvisierten OP-Tisch angesprochen, aber nicht aufgelöst.

Dafür gibt es aber viele andere Szenen, die uns in bekannte Szenarien zurückschleudern: In einer Stand-off-Situation richten die Bankräuber die Waffen gegen sich selbst. Die alte Inspektorin trifft auf die neue und muss deren Druck standhalten. Eine Geisel entkommt und entpuppt sich als Sicherheits-Chef, Maulwurf-Bedrohung aus dem Inneren und neuer Gegner. Sogar Berlin (Pedro Alonso) kehrt (mal wieder) zurück.

© Netflix Was passiert in Haus des Geldes Staffel 3 mit Nairobi

Wenn Helsinki (zeitweilig?) erhängt wird und eine Granate im Fahrstuhl explodiert, sieht es nicht gut aus für die Bande des Professors, egal wie musikalisch eine Mundharmonika oder "Freude schöner Götterfunken" das Geschehen untermalt.

Endgültige Antworten darauf, ob die Bande aus der Bank entkommt, wird Haus des Geldes trotz aller Spannung im Trailer natürlich erst Anfang April liefern, wenn die 4. Staffel zu Netflix kommt.

