"Haute mir auf die Finger": Jurassic World 4-Regisseur brach Steven Spielberg-Regel und musste Szenen entfernen

Regisseur Gareth Edwards drehte Jurassic World 4 unter der Aufsicht von Steven Spielberg. Nach einer Test-Vorführung machte er ihm eine strenge Ansage und verlangte das Entfernen mehrerer Szenen.

Steven Spielberg verbot für Jurassic World 4 sämtliche Easter Eggs

Gareth Edwards (The Creator) ist ein talentierter Regisseur und Sci-Fi-Spezialist. Aber für Jurassic World 4: Die Wiedergeburt war er dennoch einem Chef verpflichtet: Als Erfinder und Produzent des Franchise hatte Steven Spielberg das letzte Wort. Das bekam Edwards insbesondere nach einer Testvorführung zu spüren: Denn der Macher von Der weiße Hai und Jäger des verlorenen Schatzes

Gegenüber Vanity Fair erzählte Edwards, was er erlebte, als er Spielberg und Drehbuchautor David Koepp eine frühe Version des Films zeigte. Zunächst schien alles gut zu laufen.

Und dann war die letzte Anmerkung: 'Übrigens, nimm alle Referenzen an andere Spielberg-Filme und alle Jurassic Park-Easter Eggs raus.' [...] Vielleicht fühlte sich [Spielberg] da wie eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Aber ich bin ein Fan und liebe [Spielbergs und Koepps] Arbeit und der Rest der Welt tut es auch. Ich glaube, [sie] sind die einzigen auf der Welt, die damit ein Problem haben.

In Edwards' früher Version des Films gab es offenbar eine ganze Reihe an Anspielungen an vorherige Spielberg-Meisterwerke, inklusive den ersten Jurassic Park. So soll Jurassic World 4 etwa mit einer Szene im nächtlichen Regen begonnen haben, in der Baufahrzeuge ein Labor ausheben – eine Anspielung an den Erstling des Franchise, der folgendermaßen beginnt:

Außerdem zeigte Edwards eine Kopie der Cartoon-Figur Mr. DNA, die in Jurassic Park die Wissenschaft hinter der Neuzüchtung der Dinosaurier erklärt. "Wir haben [Mr. DNA] in einer frühen Fassung ziemlich plump nachgeahmt. Man haute mir auf die Finger dafür."

Einem Regie-Genie verpflichtet zu sein, war sicherlich nicht einfach. Edwards hat trotzdem den besten Jurassic-Film seit 24 Jahren ins Kino gebracht. Spielberg hat sich dagegen mit einer Jurassic World 4-Szene einen lange gehegten Traum erfüllt. Und trotz seines gerühmten Auges fürs Detail hat er manche Anspielungen wohl entweder übersehen oder durchgewunken: Zwei Easter Eggs gibt es im fertigen Film nämlich doch zu finden.

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt läuft seit dem 2. Juli 2025 im Kino. Vor der Kamera sind unter anderem Scarlett Johansson (Black Widow), Mahershala Ali (Moonlight), Jonathan Bailey (Bridgerton) und Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) zu sehen.