Hawkeye langweilt sich nach Avengers: Jeremy Renner motzt altes Feuerwehrauto auf

Nach dem Avengers-Höhepunkt und wegen Corona hat Jeremy Renner gerade viel Freizeit. Die vertreibt sich der Hawkeye-Star mit einem neuen Hobby: Ein altes Feuerwehrauto wieder fit machen.

Nach der Rettung der gesamten Menschheit kann es schnell mal langweilig werden. Im letzten Jahr war Hawkeye noch Teil der Avengers, die im MCU-Höhepunkt Endgame in die finale Schlacht gegen Thanos gezogen sind. Als nächstes wird der Superheld erst wieder in seiner eigenen Disney+-Serie auftreten, die aber noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.

Momentan bleibt Jeremy Renner, dem Star hinter Hawkeye, also noch mehr als genug Freizeit. Die aktuelle Corona-Pandemie hat ihn dabei anscheinend mit neuer Kreativität beflügelt. Der Schauspieler hat laut Comic Book jetzt sein neustes Hobby enthüllt, mit dem er sich eine ganze Weile die Zeit vertreiben dürfte.



Nach Avengers möbelt Jeremy Renner ein altes Feuerwehrauto wieder auf

Auf Twitter enthüllte der Avengers-Darsteller, dass er sich neuerdings in ein Feuerwehrauto verliebt hat. Die alte Rostlaube hat es ihm offenbar so sehr angetan, dass Jeremy Renner von dem rosaroten Fahrzeug sogar um den Schlaf gebracht wurde:

Zu dem Bild schreibt der Schauspieler, dass er sich schlaflos im Bett hin und her gewälzt hat, weil er über die ganzen Möglichkeiten der Restauration nachdenken musste. Als Covid-Projekt 2020 bezeichnet Renner seinen Plan, die alte Maschine wieder auf die Straße zu bringen.

Ein vergangenes Projekt von Jeremy Renner ist gescheitert

Erst letztes Jahr hatte der Hawkeye-Darsteller noch ein ganz anderes Projekt am Start, das sich vor allem an seine Fans richtete. Mit Jeremy Renner Official veröffentlichte er seine eigene App, die ein virtuelles Universum aus Bildern und Videos rund um den Star schuf und viele persönliche Eindrücke aus seinem Privatleben mit der Öffentlichkeit teilte.

Wegen den vielen Internet-Trollen, die die Plattform mit beleidigenden Kommentaren oder richtigem Hass fluteten, löschte er seine App aber dann wieder.

Die schlechte Stimmung verfliegt aber direkt wieder, wenn ich mir Jeremy Renner auf seinem aktuellen Twitter-Bild so anschaue. Wie ein glückliches kleines Kind sitzt der Schauspieler grinsend auf seinem neuen Spielzeug.

Die kommende Hawkeye-Serie, in der der Marvel-Held den Bogen an eine jüngere Nachfolgerin übergeben soll, ist mir da gar nicht mehr so wichtig. Viel spannender ist doch schon jetzt, was Jeremy Renner aus dem alten Feuerwehrauto noch alles rausholen kann!

Was haltet ihr vom neuen Hobby des Marvel-Stars?