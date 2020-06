Marvel auf Disney+: Endlich passiert was bei Jeremy Renners Hawkeye-Serie

Die Coronakrise auch auch die Serienproduktion von Marvels Hawkeye-Projekt ausgehebelt. Nun geht es aber weiter und ein bezeichnender Arbeitstitel macht seine Runde.

Lange Zeit war es still um das kommenden Serien-Projekt Hawkeye aus dem Marvel-Universum, welches bei Disney+ seine Heimstätte finden soll. Nun aber, da in Hollywood nach der Coronakrise wieder gedreht wird, gibt es auch endlich wieder ein Update zur Serie mit dem treffsichersten Bogenschützen des MCU.

Hawkeye im MCU bei Disney+

Hawkeye hat seinen Ankerpunkt gefunden

Wie unter anderem Comicbook berichtet, ist der Arbeitstitel der Marvelserie bekannt: Er lautet Anchor Point. Der Begriff hat für Bogenschützen eine besondere Bedeutung.

Der Anker oder Ankerpunkt bezeichnet die Position der Zughand (Abschusshand) bei vollem Auszug. Er ist der Punkt, an dem der Zeigefinger der Zughand (oder der Tab) unter dem Kieferknochen des (Recurvebogen-)Schützen anliegt. Die Bogensehne berührt dabei mittig Nase und Kinn. (Bogensport Deutschland)

Für Hawkeye (Jeremy Renner) als Bogenschütze ist der Ankerpunkt also enorm wichtig. Da unter dem bürgerlichen Namen Clint Barton bekannte Superheld der Avengers seine enormen Fähigkeiten an Kate Bishop als seine Nachfolgerin weiterreicht, ist der Ankerpunkt aller Wahrscheinlichkeit innerhalb des Lernprozesses von Bedeutung.

Was wissen wir über die Hawkeye-Serie?

In der Serie werden wir zwar in die Vergangenheit des Ur-Avengers eintauchen. Sie wissen Kenner der Filme, dass er ein sorgsamer Familienvater ist und eine gemeinsame Vergangenheit mit Black Widow teilt. Zudem wurde er in den letzten Avengers-Filmen zum Rächer, der auch moralisch fragwürdige Entscheidungen getroffen hat.

© Walt Disney Pictures Clint Barton unterrichtet seine Tochter in Avengers: Endgame

Ein großer Teil der Serien-Story wird aber wohl um die Ausbildung von Kate Bishop drehen. Sie ist Teil der Young Avengers und tauchte erstmals 2005 in den Comics auf. Sie kann nicht nur Bogenschießen, sondern ist auch in anderen Kampfarten sehr bewandert: Sie kann Fechten, Schwertkampf, Jujitsu und Boxen. Die junge Dame ist also ziemlich interessant und wir sind gespannt, wie sie sich im MCU entwickeln wird.

Aktuell gibt es noch keine gesicherten Angaben, wer Kate Bishop spielen wird. Gerüchteweise ist immer noch Hailee Steinfeld im Gespräch und auch bei verschiedenen Portalen gelistet. Offiziell ist dies aber noch nicht.

Was sagt ihr zum Arbeitstitel der Marvelserie Hawkeye? Wollt ihr überhaupt bei Disney+ eine Serie über eine junge Bogenschützin sehen?