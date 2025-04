Hayden Christensen kehrt offiziell als Anakin Skywalker in Star Wars-Serie bei Disney+ zurück

Viele Fans haben es bereits vermutet, jetzt ist es offiziell: Hayden Christensen kehrt als Anakin Skywalker in der 2. Staffel der Star Wars-Serie Ahsoka bei Disney+ zurück.

Das Vermächtnis der Prequel-Trilogie lebt weiter! Nachdem es eine Zeit lang so aussah, als würden wir Hayden Christensen nie wieder im Star Wars-Universum sehen, ist der Schauspieler inzwischen wieder ein fester Bestandteil des Franchise geworden. Verantwortlich dafür sind zwei Serien: Obi-Wan Kenobi und Ahsoka.

Nun steht fest, dass seine Reise in der weit entfernten Galaxis weitergeht. Auf der Star Wars Celebration in Japan wurde enthüllt, dass Christensen ebenfalls zum Cast der 2. Staffel von Ahsoka gehört. "Ich kann nicht viel sagen, aber Anakin wird in der 2. Staffel wieder dabei sein", verkündete Christensen unter tosendem Applaus.

Obwohl Christensen bereits in der 1. Staffel von Ahsoka in zwei Episoden auftauchte, war seine Beteiligung bei der 2. Staffel der Star Wars-Serie bislang nicht gesetzt. Gerüchte gab es jedoch schon einige – gerade im Hinblick auf Traum- und Flashback-Sequenzen, die weitere beliebte Prequel-Figuren zurückbringen könnten.

Sowohl von Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) als auch von Padmé Amidala (Natalie Portman) war zuletzt die Rede. Zu diesen Gerüchten haben sich Serienschöpfer Dave Filoni und Co. auf der Star Wars Celebration allerdings nicht geäußert. Wir sollten sie also weiterhin mit größter Vorsicht genießen. Christensen ist dafür offiziell.

Die 2. Staffel von Ahsoka markiert Christensen fünftes großes Star Wars-Projekt:

Interessant wird jetzt die Frage, wie groß Christensens Rolle in der Ahsoka-Fortsetzung ausfällt. Wird er zum wiederkehrenden Nebendarsteller befördert oder bleibt er eine Cameo-Präsenz? Sehen wir mehr Anakin Skywalker oder mehr Darth Vader? Und in welche Abschnitte der Star Wars-Timeline tauchen wir mit ihm ein?

Durch die Welt Zwischen den Welten entführte uns die 1. Staffel von Ahsoka, die zeitlich gesehen nach den Ereignissen der Sequel-Trilogie angesiedelt ist, zurück in die Ära der Klonkriege. Es ist nicht abwegig, dass wir uns hier wieder einfinden werden. Nicht zuletzt trainierte Anakin damals die junge Ahsoka Tano als seine Padawan.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Wie ebenfalls auf der Star Wars Celebration verkündet wurde, beginnen nächste Woche die Dreharbeiten für die 2. Staffel von Ahsoka in Großbritannien. Das bedeutet, dass die neuen Folgen sehr wahrscheinlich irgendwann 2026 bei Disney+ ihre Premiere feiern. Erneut erwarten uns acht Kapitel aus dem Mandoverse-Ableger.