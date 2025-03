Heidi Klum gilt als Deutschlands unbeliebtester Promi: Deshalb steht die GNTM-Ikone ständig in der Kritik

GNTM-Star Heidi Klum ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich. Im Ausland wird sie als glamouröse Ikone gefeiert, doch in Deutschland gilt sie als der unbeliebteste Promi überhaupt. Warum hat das Supermodel bei uns so viele Hater?

Heidi Klum ist ein echtes Phänomen: In den USA gilt sie als Superstar und wird als millionenschwere Promi-Diva auf den roten Teppichen gefeiert. Doch ausgerechnet in ihrer Heimat Deutschland zählt sie seit Jahren zu den unbeliebtesten Promis überhaupt. Warum wird der blonde Exportschlager trotz Mega-Erfolg von den Deutschen so gehasst? Wir suchen nach möglichen Gründen.

Heidi Klum ist Deutschlands unbeliebtester Promi – Das sind die Gründe

Wenige Deutsche haben es so weit geschafft wie Heidi Klum: Das Model startete in den 90ern durch, schwang sich zum Victoria's Secret-Engel auf und erwirtschaftete als TV-Star ein unglaubliches Millionen-Vermögen. Doch ausgerechnet in ihrem Geburtsland Deutschland schlägt ihr besonders viel Hass entgegen. Wie RTL berichtet, lässt sich Klums Unbeliebtheit sogar rechnerisch belegen: Ein Analysetool kam 2023 zu dem Ergebnis, dass Heidi Klum der unbeliebteste Promi Deutschlands ist. Wir haben das Netz durchforstet und präsentieren euch mögliche Antworten, warum:

1. Heftige Kritik an GNTM

Germany's Next Topmodel by Heidi Klum ist seit 20 Staffeln eine feste Größe im TV. Trotz Top-Quoten steht die Show immer mehr in der Kritik. Ehemalige Kandidatinnen berichten von der enormen psychischen Belastung beim Dreh und erhoben immer wieder Vorwürfe, dass die Produktion gezielt für Drama hinter den Kulissen gesorgt haben soll. Klum beteuerte in den vergangenen Staffeln, dass ihr das Wohl der "Mädchen" am Herzen liege, allerdings berichten Ex-Kandidatinnen nach wie vor von kritischen Zuständen.

2. Heidi Klums Lächeln: Fake oder echt?

Ob man Heidi Klums quirlige Art sympathisch findet, ist sicherlich Geschmackssache. Die einen feiern sie als Frohnatur, die mit ihrer markanten Stimme jeden Raum zum Lachen bringt, die anderen halten ihre sprudelnde Art für total fake. Der Vorwurf: Klum soll ihr sonniges Gemüt nur vorspielen, um im TV sympathisch zu wirken. Ob das Model vor der Kamera das perfekte Hollywood-Lächeln nur spielt, weiß wohl nur sie selbst. Trotzdem wünschen sich viele, dass sie sich auch mal von einer verletzlichen Seite zeigt.

3. Heidi Klum ist mit Ü50 hotter denn je

Heidi Klum liebt es, sich auf Instagram freizügig zu präsentieren. Wenn sie sich im transparenten Bikini räkelt oder manchmal sogar komplett hüllenlos zeigt, dann hagelt es regelmäßig Spott und Empörung im Netz. Viele finden es "too much", wenn eine Frau Ü50 selbstbewusst zu ihrer sinnlichen Seite steht. Gerade im Hinblick auf ihren deutlich jüngeren Ehemann Tom Kaulitz (35) sprengt Klum traditionelle Rollenbilder und wird immer wieder zum Opfer von Altersdiskriminierung. (Hier nachlesen, wie sie sich gegen diese Kommentare wehrt.)

4. Heidi Klum ist manchen nicht deutsch genug

Heidi Klum ist in Deutschland geboren, aber wirklich "deutsch" wirkt sie schon lange nicht mehr. In den USA gilt Klum als DAS deutsche Supermodel schlechthin – doch ausgerechnet in der deutschen Heimat wirkt sie vielen zu international. Klum lebt seit Jahrzehnten in Hollywood, gibt fast nur englische Interviews und spricht selbst bei GNTM mit den Gästen meist Englisch. Das scheint manche Fans gewaltig zu stören. Die Kritik erinnert dabei an Filmikone Romy Schneider: Auch sie wurde einst in der deutschen Presse verunglimpft, weil sie ihre Heimat "im Stich ließ", um im Ausland Karriere zu machen.

