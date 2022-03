Heimkino-Tipp: Eine der besten Film-Reihen aller Zeiten gibt es jetzt günstiger als je zuvor

Amazon bietet die hochwertige 4K-Box der Indiana Jones-Reihe derzeit zum Tiefstpreis an. Erfahrt, warum sich die Heimkino-Collection der Action-Reihe unbedingt lohnt.

Die Veröffentlichung der Indiana Jones-Reihe in der einer 4K-Box war eins der Heimkino-Highlights des letzten Jahres. Die Collection mit allen vier Filmen, auch dem umstrittenen Königreich des Kristallschädels, gibt es nun deutlich günstiger bei Amazon im Angebot. Warum sich die edle Box der ikonischen Action-Abenteuer-Reihe mit Harrison Ford in der Hauptrolle unbedingt lohnt, erfahrt ihr weiter unten.

Indiana Jones in 4K: Bei Amazon gibt es die hochwertige 4K-Box deutlich günstiger

Bei Amazon gibt es die Box derzeit im Angebot mit 22 Prozent Preisnachlass, also knapp 20 Euro günstiger. Im Vergleich zur ursprünglichen Veröffentlichung vor einem Dreivierteljahr wurde der Preis sogar um die Hälfte gesenkt: Von rund 140 Euro auf rund 70 Euro.

Der neue Trailer zu Indiana Jones auf 4K-Blu-ray

Indiana Jones - 4K UHD Trailer (English) HD

Die Indiana Jones 4K-Collection: Was ist der Vorteil?

In der Box sind auch normale Blu-rays enthalten. Die 4K Ultra HD Blu-ray ist aber derzeit das am höchsten auflösende Format fürs Heimkino. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details, bessere Kontraste, schärfere Hintergründe und flüssigere Bewegungsabläufe. Noch nie konntet ihr Harrison Fords panisches Gesicht so gut erkennen, wenn er zu Beginn von Jäger des verlorenen Schatzes vor der riesigen Steinkugel wegrennt. (Lest hier unsere Kaufberatung zu 4K-Playern)

Aufwendige Bildrestauration

Im Fall der Indiana Jones-Filme wurde bei der Restauration auf 4K-Scans der Originalnegative zurückgegriffen. Regisseur Steven Spielberg hat den Transfer selbst überwacht, damit die neuen Versionen so nah wie möglich an der Kinoerfahrung sind. Jetzt liegen die Filme in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR-10 vor.

© Amazon/Paramount Die Indiana Jones-Box

Aufwendige Tonrestauration

Dazu kommt eine englische Tonspur mit Dolby Atmos und eine deutsche Synchronisation mit Dolby TrueHD 5.1. Abgemischt wurde in den Studios von Skywalker Sound unter der Leitung von Ben Burtt, der für Indiana Jones und der letzte Kreuzzug einen seiner drei Oscars für den Besten Tonschnitt erhalten hat. (Lest hier unsere Kaufberatung zu Ultrakurzdistanz-Beamern)

Wie bei vielen Veröffentlichungen dieser Art sind die Verantwortlichen nochmal zum Ursprung zurückgekehrt, bevor die Filme für das 4K-Upgrade aufbereitet wurden. Für alle Fans der ersten deutschen Synchronfassung von Jäger des verlorenen Schatzes gibt es einen schönen Bonus: die damalige Kino-Synchronisation.

Blu-ray-Zugabe und Bonusmaterial der Box

Zusätzlich zu den 4K Ultra HD Blu-rays sind die Filme in der neuen Indy-Box auch in den normalen HD-Fassungen auf Blu-ray enthalten. Dazu gesellen sich sieben Stunden Bonusmaterial – die perfekte Vorbereitung auf den nächsten Teil, der am 28. Juli 2022 in die Kinos kommt.

Die bestmögliche Bildqualität zuhause mit 4K-Blu-rays

