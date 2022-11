Heiß erwartete Fortsetzung neu bei Netflix: In Enola Holmes 2 kämpft Millie Bobby Brown gegen Henry Cavills betrunkenen Sherlock

Das Netflix-Sequel Enola Holmes 2 spielt zum heutigen Start einmal mehr Stranger Things-Star Millie Bobby Brown gegen (Noch-)Witcher Henry Cavill aus, was natürlich mit viel kriminellem Humor passiert.

Heute startet Enola Holmes 2 bei Netflix. Zwei Jahre dauerte es, bis Sherlock Holmes kleine Schwester ihr zweites Abenteuer nachlegte. Natürlich sind Millie Bobby Brown und Henry Cavill im Sequel von Harry Bradbeer (Fleabag) erneut wie mit von der Partie. Ein neuer Fall und eine neue Verschwörung stehen an, die einmal mehr die zwei genialen Spürnasen-Geschwister gegeneinander antreten lässt.

Enola Holmes 2 schickt die Geschwister-Detektive in eine Streichholz-Verschwörung

Wie schon in Teil 1 wiederholt auch Enola Holmes 2 den witzig aufgelegten Sherlock Homes-Dreh, indem mit vielen Bild-Spielereien, die häufig in die Kamera sprechende Enola ihren jugendlichen Ermittlerinnen-Elan auslebt. Das Ganze basiert erneut auf der Jugendkrimi-Romanreihe * von Autorin Nancy Springer.

Trotz ihres ersten erfolgreich gelösten Falles in Enola Holmes (2018) bleibt die Kundschaft in Enolas neu gegründeten Detektei allerdings aus. Ganz im Gegensatz zum Andrang bei Sherlock, der sich in der Fortsetzung erstmals sturzbesoffen zeigen darf und trotzdem mehr Fälle an Land zieht. Klar, dass der Bruder-Schwester-Wettstreit dadurch nur umso mehr entbrennt. Denn Enola hat etwas zu beweisen.

Schaut ihr den Netflix-Trailer zu Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 - Trailer (Deutsch) HD

Die Chance dazu erhält die junge Privatdetektivin, als das mittellose Mädchen Bessie (Serrana Su-Ling Bliss) sie um Hilfe ersucht: Ihre Schwester Sarah ist verschwunden und Enola soll sie finden. Doch nach dem anfänglichen Undercover-Einsatz in einer Streichholz-Fabrik wird schnell klar, dass hier eine viel größere Verschwörung im Gange ist. Aus den ärmlichsten Winkeln Londons führt der Weg sie bis in die reichsten Zirkel der Gesellschaft. Widerwillig muss Enola schließlich auf alte Verbündete zurückgreifen, um neue Gegner zu schlagen.

Enola Homes 2: Wer kehrt zurück und wer ist neu in der Netflix-Besetzung?

Neben Millie Bobby Brown als Enola und Henry Cavill als Sherlock Holmes gibt es im Cast der Netflix-Fortsetzung ein Wiedersehen mit der flüchtigen Mama Holmes (Helena Bonham Carter) sowie dem jungen Adeligen Tewkesbury (Louis Partridge), dem Enola in Teil 1 das Leben rettete. Außerdem bringen Martial-Arts-Lehrerin Edith (Susan Wokoma) und Polizist Lestrade (Adeel Akhtar) ihr Können ein weiters Mal mit ein.

© Netflix Enola Holmes 2: Henry Cavill kehrt als Sherlock zurück

Neu in Enola Homes dabei sind Stars wie Sharon Duncan-Brewster (Dune) als Mira Troy und David Thewlis (der fünfte Harry Potter-Star in Enola Holmes) als Polizeichef Grail, der die Jagd auf Enola eröffnet. Bei den jüngeren Newcomern gesellen sich Hannah Dodd (Eternals, Anatomie eines Skandals) als Cicely, Serrana Su-Ling Bliss (Belfast) als Streichholz-Mädchen Bessie und Abbie Hern (Peaky Blinders) als ihre Schwester Mae zur Besetzung.

