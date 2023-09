Heiß erwarteter Neustart für Sci-Fi-Reihe, die fast 3 Milliarden eingespielt: Neuer Trailer zur Hunger Games-Vorgeschichte

Die Tribute von Panem kehrt bald auf die große Leinwand zurück. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zur Sci-Fi-Vorgeschichte The Ballad of Songbirds & Snakes anschauen.

In wenigen Wochen können wir in die Welt von Panem zurückkehren, denn mit Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes startet eine neue Verfilmung der gleichnamigen Sci-Fi-Reihe aus der Feder von Suzanne Collins im Kino. Es handelt sich allerdings um keine Fortsetzung der Katniss Everdeen-Geschichte.

Stattdessen entführt The Ballad of Songbirds & Snakes in die Vergangenheit und erzählt von den Anfängen der Hungerspiele. Genau genommen bekommen wir die zehnte Ausgabe des tödlichen Wettkampfs zu Gesicht, wo der junge Coriolanus Snow (Tom Blyth) die aus District 12 stammende Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) ausbilden muss.

Neuer Trailer zu Sci-Fi-Highlight: So sieht die Vorgeschichte von Die Tribute von Panem aus

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 (English) HD

Coriolanus Snow ist eine Figur, die wir bereits in den vorherigen Filmen gesehen haben, damals allerdings in Form von Donald Sutherland, der als erbarmungsloser Diktator über Panem herrscht. In The Ballad of Songbirds & Snakes erfahren wir, welche Ereignisse in seinem Leben ihn in einen solch tyrannischen Charakter verwandelt haben.

Inszeniert wurde der Film von Francis Lawrence, der sich bestens mit der Reihe auskennt. Nachdem Gary Ross 2012 den ersten Teil ins Kino brachte, übernahm Lawrence ab Die Tribute von Panem – Catching Fire 2013 die Reihe als Regisseur. Gedreht wurde der Film zu großen Teilen in Deutschland, u.a. Berlin, Köln und Leipzig.

Sci-Fi-Vorgeschichte: Wann startet Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes im Kino?

Lange müssen wir auf den neuen Die Tribute von Panem-Film nicht mehr warten. The Ballad of Songbirds & Snakes startet am 16. November 2013 in den deutschen Kinos. Mit einer Laufzeit von zwei Stunden und 37 Minuten ist es der längste Teil der dystopischen Science-Fiction-Reihe, die bis dato 2,9 Milliarden US-Dollar einspielen konnte.

