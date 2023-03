Heißerwartete Sci-Fi-Serie von Amazon startet in 2 Wochen – und hat jetzt schon jede Menge Probleme

Die Adaption des Bestseller-Romans Die Gabe wird Amazon Prime Videos nächste große Serie. Probleme hinter den Kulissen lassen aber nichts Gutes erahnen.

Mit der Serie Die Gabe bringt Amazon Prime Video in wenigen Wochen eines seiner größten Sci-Fi-Projekte des Jahres an den Start. Verfilmt wird damit der gleichnamige Bestseller (Originaltitel: The Power) von Naomi Alderman, in dem sich eine neue Weltordnung erhebt, als alle Frauen auf der Erde plötzlich über die Gabe verfügen, tödliche Stromschläge auszustoßen.

Die Vorlage gewann mit ihrem fesselnden Mix aus Sci-Fi und Mystery viele Fans – darunter auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Kurz vor dem Start der Serie wird der Vorfreude aber nun ein gewaltiger Dämpfer verpasst. Die Probleme hinter den Kulissen sind nicht mehr zu übersehen.

Die Gabe-Regisseurin will mit Amazons Sci-Fi-Serie nichts mehr zu tun haben

Wie unter anderem Deadline berichtet, bat die Regisseurin und ausführende Produzentin Reed Morano (The Handmaid's Tale) nun darum, dass ihr Name aus der Serie entfernt wird. Sie inszenierte die ersten zwei Folgen und war bereits seit 2019 an der Adaption beteiligt. Dass Morano nicht mehr mit der Amazon-Serie in Verbindung gebracht werden möchte, wirft kein gutes Licht auf die Produktion, die bereits mit allerlei Problemen zu kämpfen hatte.

Amazon Auli'i Cravalho spielt eine der Hauptrollen in Die Gabe

Dem Bericht zufolge verließ Reed Morano bereits im März 2022 das Projekt, nachdem sie die ersten zwei Episoden abgedreht hatte. Wenig später wurde bekannt, dass die beiden Darsteller:innen Leslie Mann und Tim Robbins ebenfalls abgesprungen sind. Ihre Rollen wurden durch Toni Collette und Josh Charles neu besetzt und die bisherigen Szenen mussten von anderen Regisseur:innen neu gedreht werden.

Seit dem Drehbeginn im Februar 2020 sind nun über drei Jahre vergangen. Die Produktion von Die Gabe war von Drehverzögerungen, Umbesetzungen und kreativen Differenzen geplagt. Statt der bestellten 10 Episoden umfasst die erste Staffel von Die Gabe jetzt nur noch 9 Episoden. Ob die Serie trotz aller Probleme der Vorlage gerecht werden kann? Davon können wir uns in bereits wenigen Wochen selbst überzeugen.

Sci-Fi-Bestseller als Serie: Wann startet Die Gabe bei Amazon Prime Video?

Die Serienadaption von Die Gabe wird ihre Premiere am 31. März 2023 bei Amazon Prime Video feiern. Zum Auftakt gibt es direkt drei Episoden. Die verbleibenden sechs Episoden der 1. Staffel werden dann im Wochentakt jeden Freitag veröffentlicht.

