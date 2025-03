Heißes Fantasy-Gerücht: Meryl Streep soll in Narnia-Neuauflage von Netflix mitspielen – die Rolle wäre perfekt für sie

Die Chroniken von Narnia-Reihe wird von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig für Netflix neu aufgelegt. Aslan könnte dabei von einem der größten Hollywood-Stars unserer Zeit gespielt werden.

Netflix bringt mit der Neuauflage der Chroniken von Narnia-Reihe das bisher größte Fantasy-Projekt des Streamers in Stellung. Während die ersten beiden Filme von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig inszeniert werden sollen, wird die Reihe aktuell mit sechs weiteren Filmen gehandelt – wovon mindestens der erste für einen einmaligen Lauf im IMAX erscheinen und damit Netflix-Geschichte schreiben wird.

So spannend die Auswertung des Fantasy-Krachers jetzt schon ist, sorgt seit einigen Wochen auch die Besetzung für Gesprächsstoff. Nachdem bereits ein James Bond-Star und eine der größten Popstars unserer Zeit für den Streaming-Blockbuster gehandelt wurden, soll nun auch eine absolute Hollywood-Ikone in der engeren Auswahl stehen.

Meryl Streep soll Löwe Aslan in der Narnia-Neuauflage von Netflix werden

Wie Nexus Point News berichtet, deren Scoops sich schon oft als richtig erwiesen haben, soll Meryl Streep für die Narnia-Neuauflage ins Auge gefasst worden sein. Doch soll sie nicht etwa die Hexe Jadis spielen, sondern Löwe Aslan ihre Stimme leihen.

Aslan spielt in den Fantasy-Romanen von C.S. Lewis eine integrale Rolle als wahrer König von Narnia, der die Pevensie-Geschwister durch den Kampf gegen die Weiße Hexe leitet. Doch nicht nur das: Wie im Prequel Das Wunder von Narnia zu lesen ist, ist Aslan tatsächlich der Schöpfer der fantastischen Welt und erweckt das triste Land mit seinem Gesang zum Leben.

Ebendieser Vorgeschichte soll sich der erste Narnia-Film von Greta Gerwig für Netflix annehmen – eine Geschichte, die es bisher noch nie zuvor auf die Kinoleinwand geschafft hat. Darin verschlägt es den jungen Digory und seine beste Freundin Polly auf Anleihen seines zwielichtigen Onkels Andrew in gleich mehrere Fantasy-Welten. Dabei lernen sie nicht nur Aslan kennen, sondern auch die böse Hexe Jadis.

Während James Bond-Star Daniel Craig aktuell für die Rolle von Onkel Andrew gehandelt wird, soll Popsängerin Charli xcx die Rolle von Jadis angeboten worden sein. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht, ebenso wenig wie Steeps Casting.

Letzteres wäre wohl nicht weniger als ein absoluter Coup, der der Fantasy-Verfilmung durch den Geschlechtertausch von Aslan eine spannende Aktualisierung verleihen würde – und dazu noch mehr geballte Star-Power. Meryl Streep gilt als eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit und kann bereits auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken. Von Sophies Entscheidung über Der Tod steht ihr gut, Der Täufel trägt Prada oder Mamma Mia! tummeln sich in Streeps Filmografie zahlreiche ikonische Werke.

In den Narnia-Verfilmungen der 2000er Jahre aus dem Hause Disney wurde Aslan von Liam Neeson gesprochen.

Wann kommt die Narnia-Neuauflage von Netflix?

Die Narnia-Neuauflage von Netflix soll ab Sommer 2025 gedreht werden und an Thanksgiving 2026 für einen exklusiven Lauf von zwei Wochen in zahlreichen IMAX-Kinos weltweit laufen. Pünktlich zu Weihnachten nächsten Jahres soll der Fantasy-Film schließlich bei Netflix im Streaming-Abo erscheinen. Alles, was ihr zur Narnia-Neuauflage wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

